29/09/2016 09:00:00 - Cidade



Falta de sinalização preocupa motoristas

clique para ampliar

Francisco Gilásio O cruzamento das avenidas Miguel Rosa, Joaquim Ribeiro e José dos Santos e Silva está com as faixas apagadas





Quem trafega pelas ruas e avenidas da capital já se deparou com a sinalização horizontal apagada e até mesmo inexistente em alguns locais. No cruzamento das avenidas Miguel Rosa e Pires de Castro, no Centro da cidade, por exemplo, desde que o asfalto foi recapeado, a faixa de pedestres que deveria estar lá não foi refeita, assim como nos cruzamentos das avenidas João XXIII com Nossa Senhora de Fátima, zona Leste, e cruzamento das avenidas Miguel Rosa, Joaquim Ribeiro e José dos Santos e Silva, na região Centro/Sul da capital. O problema está em vários pontos da cidade. Onde houve recapeamento, a sinalização não foi refeita e, nos locais mais antigos, a pintura já está desgastada, o que não impede alguns condutores que não conheçam a via de parar em um lugar proibido. O motociclista Thiago da Costa conta que várias vezes já se deparou com a situação, e por precaução, faz a parada do veículo antes do espaço que ele imagina ser o local da faixa de pedestres. "Eu acho a falta da faixa de pedestres a mais complicada, porque, se acontece um acidente, de quem será a culpa? Também tem a questão das multas, que é infração média", comenta. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito (Strans), o órgão está com uma equipe catalogando os locais da cidade que precisam refazer a pintura da sinalização, pois a demanda é grande para a quantidade de pessoas que trabalham no setor. Além disso, o órgão informou que recentemente a sinalização horizontal foi reforçada em frente a escolas, hospitais e igrejas em bairros de todas as regiões da cidade. Em relação ao Centro da capital onde houve o recapea-mento recente, a Strans acrescenta que para a pintura ser feita é preciso aguardar o tempo de cura do asfalto, ou seja, período para evaporar todo o querosene presente na pista. A Strans enfatiza ainda que recentemente Teresina recebeu cerca de 400 Km de asfalto novo, e que a sinalização ao longo desta distância está sendo feita por etapas. MULTA - Parar sobre a faixa de pedestre gera multa classificada como infração média, no valor do R$ 85,00 e o condutor ganha 4 pontos na carteira. A contadora Michele Oliveira recebeu no ano passado uma multa por este tipo de infração e diz que foi necessária a punição para que ela prestasse mais atenção no trânsito. "Neste dia, eu vinha muito desatenta e, quando vi o sinal amarelo, acelerei achando daria tempo de passar, outro erro bastante comum que os motoristas cometem. Então, ao ver que não teria como, eu brequei e ainda assim parei em cima da faixa, não deu outra, dias depois a notificação chegou na minha casa", explica.