Teresina ganhará 10 faixas de retenção para motociclista



Ontem, as faixas foram implantadas no cruzamento das avenidas Higino Cunha e José dos Santos e Silva





Após meses analisando a viabilidade e pontos positivos da faixa exclusiva para motocicletas implantada no cruzamento das avenidas Miguel Rosa e Frei Serafim, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) está implantando o modelo de faixa em mais dez pontos críticos da capital nos próximos dias. Ontem, foi a vez do cruzamento das avenidas Higino Cunha e José dos Santos e Silva com Miguel Rosa inaugurarem a retenção, que foi bem aceita pelos motociclistas. " Eu já tinha visto na Miguel Rosa e achei bom, porque acaba aquele medo de bater nos carros na hora da partida. Eu espero que chegue em mais locais da cidade", comenta o motociclista Sandro Alberto Vieira. O advogado Leandro Gonçalves também aprovou a medida. Ele disse que já teve seu retrovisor levado por um motociclista que andava em alta velocidade no corredor entre os carros. "Está aprovadíssima a medida. Dessa forma vai acabar aquela disputa de quem sai primeiro, o que ocasionava em discussão e acidentes. Acho que essa é uma medida que vai beneficiar todos os elementos to trânsito", pontua. O vice-presidente da Associação Teresinense de Motociclistas, José Pessoa, explica que o modelo já foi adotado por outras capitais e tem alcançado bons resultados. "É uma solução simples e barata que pode evitar muitos acidentes entre carros e motos, no cruzamento da Miguel Rosa com Frei Serafim o rendimento foi de 100%, ou seja, desde que foi implantada no final de junho, não houve colisões entre carros e motos no local", pontua. Hoje, mais dois locais irão receber a faixa de retenção: o cruzamento da avenida Petrô-nio Portela com Duque de Ca-xias e avenida Rui Barbosa com Alameda Parnaíba. Os outros locais serão divulgados pela Strans nos próximos dias. DADOS - O último relatório do Projeto Vida no Trânsito desenvolvido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), com parceria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PI) e Fundação Municipal de Saúde (FMS) relativo ao primeiro semestres de 2015, apontou que neste período aumentou o número de acidentes com pedestres. De acordo com o relatório, apenas no primeiro semestre do ano passado foram registradas 14 mortes de pedestres e 94 internações graves. Os pedestres ficam em segundo lugar no ranking de acidentados, ficando atrás apenas dos motociclistas, com 50 acidentes fatais e 818 graves no mesmo período. No primeiro semestre de 2015, o número de vítimas de acidente de trânsito, segundo o relatório, foi de 5.446, deste 973 foram feridos gravemente e 80 chegaram a óbito. A maioria das vítimas é do sexo masculino, foram 862 homens e 191 mulheres. A faixa etária das vítimas é de 26 a 35 anos, responsável por 28,7% dos casos. O principal meio de locomoção das vítimas foi a motocicleta, tanto para fatal (62,5%) como para grave (84,1%). A maior parte dos pedestres atropelados foi por motocicletas (28,6%).