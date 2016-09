29/09/2016 09:00:00 - Esporte Local



Garoto impressiona em vídeo e ganha passaporte para Sevilla



Foto: Reprodução/TV Clube CAUÊ impressionou a diretoria do clube espanhol Sevilla e vai participar das categorias de base do time





Um vídeo de pouco mais de três minutos se tornou o passaporte de Cauê até a Espanha. Das ruas, campos de várzeas e quadras de Picos, cidade que fica a 306 km da capital Teresina, no Piauí, o garoto de 9 anos foi convidado a fazer parte das categorias de base do Sevilla após as imagens interessarem ao clube espanhol. Desde quando Cauê tinha cinco anos, o toque na bola surpreendia. Tanto que a notícia de deixar o país não trouxe muita surpresa para a família do piauiense, que cuida em tirar o passaporte do pequeno para a sua primeira viagem internacional. "Quando surgiu a oportunidade, ele disse que tinha que correr atrás do sonho dele, agarrar. Ele falou como um homem, não como uma criança. Então, se é a felicidade dele, é a minha também. Tenho muita confiança no potencial dele, uma criança que nasceu com esse dom. Ele ama o futebol, o melhor brinquedo dele é a bola", contou Suelene Cortez, professora, que vai acompanhar o filho nos primeiros dias na "nova casa". Cauê trata a bola como diversão. A habilidade, porém, sempre foi notada - principalmente a facilidade do drible e a finalização forte. O tio, o atacante Raphael Freitas, o levava para os treinos e conta uma das façanhas do sobrinho fanático pela bola. "Ele tem tudo que um jogador precisa e sempre jogou com meninos acima da idade dele. Tem até uma coisa engraçada. Na semana passada, ele estava em período de provas. Daí, não ia leva-lo para pelada à noite na cidade. Foi a maior confusão, ele chorou muito e aí não tive como não levar (risos). É só fazer o melhor", conta o jogador. Ansioso pela viagem, Cauê tem uma lista de sonhos a cumprir na Espanha. "É um dia chegar à Seleção e conhecer o Neymar e o Cristiano Ronaldo", finalizou. (GE-Piauí/TV Clube)