Fugindo ao seu habitual estilo ponderado, o governador Wellington Dias passou a dar declarações públicas no sentido de colocar o presidente Michel Temer contra a parede, para que ele resolva com urgência a crise financeira dos estados do Nordeste e do Norte.

Da bancada federal do Piauí, apenas o deputado federal Heráclito Fortes (PSB) havia reagido à fala do governador. Da tribuna da Câmara, o parlamentar criticou Wellington Dias por suas declarações. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Wellington disse que gostaria de "olhar olho no olho do presidente Temer" para discutir a situação econômica do Brasil e, mais especificamente, a do Piauí.

O deputado não gostou do tom de ameaça e resolveu revidar. Segundo Heráclito, "o governador já exerce esse mandato pela terceira vez. Não tenho nenhuma notícia de que ele tenha olhado olho no olho nem do Lula nem da Dilma. Mas eu acho que ele deveria ir mesmo. Diferentemente da Dilma, que não o recebia, o Presidente Michel Temer vai recebê-lo".

O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (PMDB), também entrou na defesa do presidente. Ele discordou da forma como o governador está conduzindo as estratégias para enfrentar a crise junto ao governo federal. "A presidenta Dilma saiu há poucos dias do governo, esculhambou há poucos dias? Eu acho que não é desse jeito. Não devemos procurar quem é responsável", sugeriu.

O governador admitiu esta semana que o Estado poderá sofrer dificuldades financeiras, caso não haja uma ajuda emergencial do governo Michel Temer. Ele disse que os governadores querem a liberação dos recursos reivindicados no valor de R$ 7 bilhões.

Segundo Themístocles, o encontro com Temer vai acontecer, após o pleito eleitoral. O presidente da Assembleia disse que já esteve com o presidente duas vezes e que pediu a audiência com o governador do Piauí. O deputado disse que o Estado está acima de todos os interesses e o que o próprio governador é quem deve levar as demandas ao Planalto, mas a partir de outra estratégia, sem a faca na garganta do presidente, que, segundo ele, não é o responsável pela crise nos Estados.