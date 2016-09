29/09/2016 09:00:00 - Polícia



Cães encontram corpo de homem mutilado

CORPO estava em um local de difícil acesso, mais de meio quilômetro distante do fluxo de pedestres na região





Os cães de um caçador encontraram o corpo de um homem, na manhã de ontem (28), em uma área de matagal no bairro Santa Clara, zona Sul de Teresina. De acordo com o delegado Humberto Mácola, da Delegacia de Homicídios, o corpo estava sem os genitais e em avançado grau de decomposição, o que inicialmente está dificultando o trabalho da perícia. O corpo estava em um local de difícil acesso, mais de meio quilômetro distante do fluxo de pedestres na região. A Polícia ainda vai apurar se ele foi morto no local ou teve apenas seu corpo deixado na mata. "Temos a informação de que seria um rapaz identificado como Feijão ou Feijãozinho, que segundo a família e amigos não tem passagem pela Polícia. Pela situação do corpo, não sabemos se ele foi morto com arma de fogo, arma branca ou de alguma outra forma. Somente a perícia poderá responder essas perguntas", informou o delegado. Uma das suspeitas da Polícia é de que, antes de morrer, a vítima pode ter sido violentada sexualmente. Ele estava com a parte de baixo da roupa parcialmente retirada e os genitais foram mutilados. "A roupa pode ter sido retirada ou ter saído com a movimentação do corpo, algum animal pode ter mexido. A questão dos genitais também será analisada", disse. Parte do corpo estava carbonizada quando foi encontrada, mas a Polícia acredita que o fogo pode tê-lo atingido após a morte, com o avanço de uma queimada pela mata. O delegado disse, contudo, que a perícia vai analisar se a vítima chegou a inalar fumaça.