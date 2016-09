Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) sobre agosto de 2016, o Piauí se mantém como o estado que menos desemprega, mesmo com o cenário de crise da economia. Os números de desligamentos são bem inferiores aos demais estados. O Piauí apresenta ainda, desde o início do ano, os menores índices de desemprego do Nordeste.

Com base na pesquisa anterior, o Piauí se superou, diminuindo ainda mais o número de demissões de julho a agosto. A atualização comprova a estabilidade que o estado apresenta, apesar dos problemas causados pela crise econômica nacional.

Em relação ao total de desligamentos por nível geográfico, o Piauí se mantém com o menor número (-8), seguido do Acre com (- 29) e do Amapá com (- 60). Na classificação por município, São Raimundo Nonato e Esperantina têm saldo de apenas (-1), seguido de Altos com (5) e José de Freitas com (-6).

Trabalhando em prol da diminuição desses números, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Setre), realiza diversos programas para fomentar a economia e a empregabilidade no estado.

O secretário de Estado do Trabalho e Empreendedoris-mo, Gessivaldo Isaías, ressaltou a importância do fortalecimento da economia. "Os dados de não crescimento em números negativos mostram o quanto o Piauí vem transformando as dificuldades em oportunidades, muitas empresas foram criadas na crise e a nossa economia solidária e os pequenos negócios se fortalecem cada vez mais. Nós da Setre ficamos felizes de fazer parte dessa luta buscando sempre fortalecer a economia e melhorar a qualidade de vida das pessoas", concluiu o gestor.

Um dos programas que a secretaria realiza é o Setre nos Municípios, que qualifica pessoas fora do convívio social e profissional nas áreas de construção civil, embelezamento e corte e costura, ministrados em quatro caminhões itinerantes que circulam em todo o estado. Por meio desse programa, a secretaria também qualifica detentos nas penitenciárias, buscando dar uma nova chance a esses alunos e recolocá-los no mercado de trabalho.

O Sine faz parte das diretorias da Setre e trabalha em busca de aumentar a geração de empregos no estado e oferta os serviços de encaminhamento para o mercado de trabalho, agendamento de seguro-desemprego, emissão de carteiras de trabalho, dentre outros.

A Setre também acredita na importância da economia solidária para o empreendedorismo e para combater o desemprego. Por esse motivo, reúne diversos pequenos produtores em feirinhas realizadas mensalmente na sede da secretaria e em eventos externos.

A geração de emprego e renda é o principal objetivo da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo que elabora programas para aumentar os índices de qualificação e de empreendedorismo dentro do Piauí.