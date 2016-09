A Justiça Eleitoral e o Ministério Público pediram à Polícia Civil e Polícia Federal para investigar a atuação de facções criminosas nas eleições do interior do Piauí. O objetivo é conter a violência e a criminalidade em decorrência do pleito. Os deputados já tinham denunciado o clima tenso em diversos municípios, especialmente na divisa do Piauí com Ceará e Pernambuco, inclusive com atentados à bala e ameaças a candidatos.

As comunicações de ocorrências no interior estão tendo atenção especial nas apurações. O comando-geral da PM-PI destinou antecipadamente oficiais para as cidades-pólo com histórico de violência em eleições. O comandante-geral da PM-PI, coronel Carlos Au-gusto Gomes de Souza, disse que os municípios com esse tipo de ocorrência já foram mapeados e as operações estão em curso. O deputado Robert Rios (PDT) denunciou na Assembleia Legislativa que grupos ligados ao crime organizado estariam ocupando algumas cidades no Piauí.

Segundo ele, grupos empresariais de outros estados, especialmente do Ceará, estão investindo em candidaturas para conquistar as prefeituras dos municípios da divisa do Piauí. Atualmente, pelo menos Prata do Piauí e Pimenteiras já são governadas por cearenses. Ele disse também que o PCC (Primeiro Comando da Capital) está mandando agentes para o Piauí, para ameaçar adversários de determinados candidatos e usar dinheiro de assaltos na campanha.

O deputado Rubem Martins (PSB) disse em aparte que uma pessoa já foi baleada na região de Santa Cruz, Paquetá e Wall Ferraz, na região Sudeste, e que a presença de membros do PCC vem assustando a população, exibindo caminhonetes de luxo, armas de grosso calibre e sacos de dinheiro. O presidente da Assembleia Legis-lativa, deputado Themístocles Filho (PMDB), reclamou que grupos políticos estariam interditando o tráfego em rodovias estaduais. O deputado Evaldo Gomes (PDT) falou da insegurança nas cidades Porto e Luzilândia.

Vários outros deputados se pronunciaram sobre o clima tenso em cidades como Picos, Parnaíba, Porto, Alagoinha e Monsenhor Hipólito, onde episódios de violência têm acontecido. A deputada Belê Medeiros (PP) citou o episódio envolvendo o candidato a prefeito Dr. Zenon, que fazia campanha na BR-020 e foi expulso de Monsenhor Hipólito por quatro homens ligados à campanha eleitoral. "Em Alagoinha, incendiaram um veículo para impedir uma carreata", completou a deputada relatando outro caso.