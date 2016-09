A empresa Saneamento Ambiental Águas do Brasil (SAAB) denunciou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) que a Comissão de Licitações e a Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc) estão favorecendo a empresa Aegea Saneamento de Participações S/A no processo para a subcon-cessão dos serviços da Agespisa em Teresina. Três consórcios disputam o contrato de prestação de serviços de água e abastecimento em Teresina.

A subconcessão foi aprovada no ano passado pela Câmara Municipal, mas enfrenta diversas restrições e ações da Justiça e Ministério Público. A implantação dos serviços, conforme prevê o edital de licitação, deve ser precedido de obras e diversos serviços. A empresa vencedora deverá investir R$ 1,7 bilhão para a universalização do sistema, e terá o direito de administrar os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área urbana da capital por 31 anos.

De acordo com a SAAB, a Comissão de Licitação estaria direcionando o resultado do certame "com evidente beneficio" à empresa Aegea. A Comissão Especial de Licitação, vinculada à Suparc, publicou no Diário Oficial do Estado do dia 21 de setembro a abertura de prazo para interpo-sição dos recursos quanto ao julgamento das propostas técnicas da licitação para a subconcessão da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Teresina.

O prazo era de 5 dias úteis a partir da publicação do aviso. A SAAB ingressou com o processo AA.010.1.000708/15-00, apresentado no dia 20 de setembro no TCE-PI, denunciando a Comissão Especial de Licitações e a Suprac por suposto favorecimento às empresas Aegea Saneamento e Participações S/A e Consórcio Poti. O objetivo da ação era suspender a sessão de abertura das propostas comerciais das três empresas que concorrem à licitação para a subconcessão dos serviços de água e esgoto de Teresina.

A conselheira Lilian Martins indeferiu esse pedido, por perda de objeto, visto que o Governo decidiu por conta própria suspender a sessão anunciada para a sexta-feira, dia 23. Na ação, a SAAB contesta as notas técnicas apresentadas pela Comissão de Licitação. A avaliação técnica considerou a nota final 98 para a Aegea Saneamento e Participações S/A, 94 para o Consórcio Poti e 84 para a SAAB. A empresa alega que interpôs recurso administrativo contra as avaliações técnicas, mas não teve resposta.