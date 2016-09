Os casos recentes de atropelamento na capital têm levantado questões relacionadas ao trânsito. Na última quarta-feira, uma idosa foi vítima de um atropelamento na avenida João XXIII, na zona Leste de Tere-sina, próximo ao prédio do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). A idosa, que morreu na hora, tentou atravessar a avenida fora da faixa de pedestre e foi atingida por um táxi, no qual o condutor prestou socorro.

As primeiras recomendações que se escuta ainda criança são válidas para toda vida. Olhar para os dois lados da via, atravessar na faixa e aguardar o semáforo ficar vermelho são regras principais para realizar a travessia em segurança.

Segundo a gerente de educação do trânsito da Strans, Samyra Motta, o alto número de acidentes com pedestres mostra que o grande problema é a imprudência. "As pessoas continuam desrespeitando as leis de trânsito. As pessoas não obedecem à sinalização e isso ocasiona em acidentes. Os pedestres também precisam colaborar, muitos atravessam em avenidas muito movimentadas fora do local indicado, como em BR que cruzam a cidade", afirma Samyra.

A professora Edineide de Castro, mãe de três filhos, explica que desde muito cedo orientou os filhos para a segurança no trânsito. "É uma coisa que eles aprendem na escola e a gente deve reforçar em casa. O meu filho mais velho já dirige e eu sempre reforço a importância de um trânsito seguro. Desde muito cedo eu ensinei a eles esses cuidados na hora de atravessar uma rua. Nós sempre moramos no bairro Saci (zona Sul) e antigamente o movimento na avenida era mais tranqüilo, hoje já está um caos e por isso eu fico preocupada quando eles precisam sair de casa a pé, pois tem muito motorista imprudente", ressalta.

DADOS - Considerado um raio X do trânsito na capital, o último relatório do Projeto Vida do Trânsito relativo ao primeiro semestre de 2015 apontou que neste período aumentou o número de acidentes com pedestres. O relatório é desenvolvido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) com parceria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PI) e Fundação Municipal de Saúde (FMS).

De acordo com o relatório, apenas no primeiro semestre do ano passado foram registradas 14 mortes de pedestres e 94 internações graves. Os pedestres ficam em segundo lugar no ranking de acidentados, ficando atrás apenas dos motociclistas, com 50 acidentes fatais e 818 graves no mesmo período.

No primeiro semestre de 2015, o número de vítimas de acidente de trânsito, segundo o relatório, foi de 5.446, deste 973 foram feridos gravemente e 80 chegaram a óbito. A maioria das vítimas é do sexo masculino, foram 862 homens e 191 mulheres. A faixa etária das vítimas é de 26 a 35 anos, responsável por 28,7% dos casos. O principal meio de locomoção das vítimas foi a motocicleta, tanto para fatal (62,5%) como para grave (84,1%). A maior parte dos pedestres atropelados foi por motocicletas (28,6%).