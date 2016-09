30/09/2016 09:00:00 - Municípios



"Mundo SENAI" movimenta a unidade da cidade de Parnaíba



clique para ampliar

Divulgação PALESTRAS sobre Workshop IEL Foco na Carreira estão sendo realizadas, bem como oficinas e visitas guiadas





Teve início ontem em Parnaíba o evento "Mundo SENAI". Durante todo o dia, a comunidade em geral, estudantes e empresários têm a oportunidade de conhecer a formação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que acontece no Centro de Formação profissional José de Moraes Correia. Palestras do IEL/Piauí sobre Workshop IEL Foco na Carreira estão sendo realizadas, bem como oficinas e visitas guiadas para apresentar opções de cursos para qualificação para o trabalho na indústria. Milene Viana, coordenadora de estágio do IEL/PI, que profere as palestras: "Projeto de Vida, Carreira e Empregabilidade", e "Estágio X Jovem Aprendiz", disse que: "o objetivo das palestras é despertar e estimular os jovens para o mundo do trabalho". Francisco Anderson Campos Silva, aluno do EBEP, cursando o 2º ano do ensino médio e do curso Técnico em Edifica-ções no SENAI disse que "a ação o Mundo SENAI é um acréscimo no meu conhecimento, e também valerá para minha futura carreira profissional". Já Milena Maria Ferreira de Miranda, de 18 anos, estudante do curso Técnico em Alimentos, desenvolvido pelo SENAI, por meio do Pronatec, falou da importância do Workshop afirmando que "as palestras nos mostra a importância da qualificação profissional para o jovem que quer ingressar logo cedo no mercado de trabalho, por isso temos que louvar o Mundo SENAI". Diversas demonstrações de cursos realizados pelo SENAI atraem dezenas de alunos de Escolas Públicas de Parnaíba. A aluna Vitória Letícia, de 15 anos, da Unidade Escolar Edson Paz da Cunha, observou atentamente as explicações do Instrutor do curso Técnico de Computador em Rede. Ela disse que "graças ao Mundo SENAI vai fazer o curso e aprender como configurar uma rede, bem como monitorar sites e coisas como o acesso externo de hackeadores". "A iniciativa visa apresentar à comunidade oportunidades de formação profissional por meio de exposições, oficinas e demonstrações de projetos inovadores desenvolvidos por alunos da instituição", ressalta a Diretora de Educação Tecnológica e Profissional do SENAI do Piauí, Sandra Ataíde, que participa do evento. O SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Seus cursos preparam trabalhadores para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica. Desde 1942, quando iniciou suas atividades, já formou mais de 65 milhões de trabalhadores.