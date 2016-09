A greve geral dos bancários no país chega ao 24º dia sem perspectiva de acordo até o momento. De acordo com o Sindicato dos Bancários, em todo o Piauí são 140 agências que aderiram ao movimento e a população tem sofrido com a paralisação das atividades dos bancários. Empresários do Centro da cidade contam que as vendas caíram desde o início da greve e as loterias e correspondentes bancários estão com longas filas, diariamente.

Com isso, as denúncias junto ao Serviço de Proteção ao Consumidor (Procon-PI) têm aumentado e até o momento oito agências já foram autuadas. As multas variam de acordo com o poder financeiro da empresa e deve custar no mínimo R$ 600, segundo o assessor jurídico do Procon, Edvar Carvalho.

"A principal reclamação dos clientes é quanto à falta de envelope para depósito e inoperância dos caixas eletrônicos para esta operação. Nossa equipe vai continuar visitando as agências até o final da greve", ressalta Edvar.

Sobre os transtornos causados pela falta de material, o diretor do Sindicato dos Bancários, José Neto, justifica que este é um problema recorrente, não apenas exclusivo do período de greve.

"Isso sempre acontece em períodos normais, mas como estamos parados as pessoas estão notando e falando mais. A população precisa ficar do nosso lado e cobrar dos banqueiros, eles é que precisam melhorar os serviços nos bancos, oferecer mais suporte e aumentar o número de pessoas para trabalhar", frisa o diretor.

A greve teve início no dia 6 deste mês. A categoria havia rejeitado a primeira proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste de 6,5% sobre os salários, sobre a participação nos Lucros e Rendimentos ( PLR) e os auxílios refeição, alimentação, creche, e abono de R$ 3 mil. A proposta seguinte, também rejeitada, foi de reajuste de 7% no salário, PLR e nos auxílios refeição, alimentação, creche, além de abono de R$ 3,3 mil.

Os sindicatos alegam que a oferta não cobre a inflação do período e representa uma perda de 2,39% para o bolso de cada bancário. Os bancários querem reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial - no valor do salário calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho) -, PLR de três salários mais R$ 8.317,90, além de outras reivindicações, como melhores condições de trabalho.

A Fenaban comunicou em nota que "o modelo de aumento composto por abono e reajuste sobre o salário é o mais adequado para o atual momento de transição na economia brasileira, de inflação alta para uma inflação mais baixa".

Em todo o país são cerca de 12 mil agências que aderiram ao movimento, e segundo informações do Sindicato dos bancários no Piauí, Teresina possui aproximadamente 3000 servidores ativos entre bancos públicos e privados, destes a maioria aderiu ao movimento.