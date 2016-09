Como esperado, as mudanças na Libertadores e Copa Sul-Americana também atingiram o calendário do futebol brasileiro. Ontem, 29, o diretor de competições da CBF, Manoel Flores, explicou as alterações propostas pela Conmebol e quais os impactos no Brasil. O principal deles recai sobre a Copa do Brasil e o Brasileirão.

A promessa é que, a partir de 2017, clubes que disputem as oitavas de final do torneio também possam estar na competição continental. E mais. Caso seja confirmada as vagas a mais na Libertadores - que seriam para a fase prévia -, o Brasileirão pode ter um G-5 ainda neste ano. As datas para estaduais e regionais não devem ser alteradas. Todas as adequações no calendário brasileiro devem ser divulgadas na semana que vem.

"É muito importante ressaltar que não há possibilidade de convite. A vaga virá da principal competição do país. Se houver vaga para o Brasil, naturalmente essa vaga viria do Campeonato Brasileiro. E seria para a fase prévia, sim", declarou Manoel.

A CBF ainda não soube precisar como seria a distribuição das vagas para a Sul-Americana, que também foi ampliada, mas terá 10 equipes que forem eliminadas na fase prévia e de grupos da Libertadores. A maior competição do continente passaria a ter 42 clubes. As quatro vagas a mais virão dos 10 filiados da Conmebol - mais o o México. Segundo o diretor de competições da CBF, a final única para a Libertadores ainda divide opiniões e é a alteração proposta pela Conmebol mais incerta. No plano da entidade sul-americana, ela seria disputada no dia 25 de novembro do ano que vem. Manoel Flores também confirmou que, a partir do ano que vem, os clubes brasileiros poderão disputar Sul-Americana e Copa do Brasil ao mesmo tempo.

"A Copa do Brasil passa, independente do que ocorre na Libertadores, por discussão de renovação contratual. Uma reclamação constante era que um clube teria que optar por Sul-Americana ou Copa do Brasil. Isso deixa de existir. A Copa do Brasil será adequada dentro do que estamos trabalhando. A Copa do Brasil é competição consolidada. Muito atraente para a gente e fazemos questão de não mexer na estrutura dela. Nossa ideia é que clubes possam disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Libertadores", disse.

As decisões sobre a nova distribuição das vagas e confirmação da final única serão feitas apenas na reunião do Comitê Executivo da Conmebol no próximo domingo, em Bogotá. rão vagas na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte.