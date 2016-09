30/09/2016 09:00:00 - Polícia



Detento morre após tocar em instalações elétricas de presídio

DETENTO morreu após tocar nas instalações elétricas da Colônia Agrícola Major César Oliveira, na BR-343





O Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sinpoljuspi) informou que um detento de 32 anos, não identificado, morreu após tocar nas instalações elétricas da Colônia Agrícola Major César Oliveira, que fica na BR-343, em Teresina. Segundo o órgão, o homem cumpria pena por roubo à mão armada em um posto de combustível. O caso aconteceu na última quarta-feira (27) e está sendo investigado. Segundo o diretor do Sinpoljuspi, Kleiton Holanda, o homem já havia passado pela Penitenciária Irmão Guido e havia sido transferido há um mês para a Major César após apresentar sinais de transtornos mentais. A vítima também já tinha sido submetida a tratamento no Hospital Areolino de Abreu. "Ainda não se sabe em que circunstância isso aconteceu. O que a gente sabe é que ele tocou nas instalações elétricas da unidade prisional e que tinha transtornos. Não era para isso ter acontecido. A penitenciária não tem estrutura e preparo para trabalhar com gente assim", contou. A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) informou que a perícia criminal foi acionada para investigar o caso e que só depois do resultado é que pode afirmar as reais causas da morte do detento. Disse ainda que o órgão está adotando os procedimentos investigativos com relação ao caso e dando todo o suporte à família do detento. Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para fazer a remoção do corpo do detento que é natural do estado do Rio Grande do Norte.