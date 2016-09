O Governo do Piauí fechou sua programação financeira para saldar todos os compromissos com o funcionalismo até dezembro, incluindo o pagamento do 13º salário; o Piauí não está de pires na mão, mas cobrando do governo federal recursos a que tem direito; o governador Wellington Dias não busca um clima de tensão com o Planalto.

Estas informações me foram repassadas ontem pelo coordenador de Comunicação do Governo do Estado, João Rodrigues, a propósito do artigo publicado ontem, neste espaço. O texto dava conta da pressão de Wellington Dias e de mais 15 governadores do Nordeste, Norte e Centro-Oeste para que o presidente Michel Temer libere com urgência para os Estados dessas regiões uma diferença de R$ 7 bilhões pelo ressarcimento de perdas com o Fundo de Participação dos Estados (FPE).

O coordenador disse que a pressa dos governadores em tratar da questão diretamente com o presidente se dá porque alguns estados já se encontram em situação financeira complicada, até com atraso de salários e parcelamento do pagamento do funcionalismo. E outros, como é o caso do Piauí, não querem entrar na zona vermelha.

João Rodrigues explicou que o modo enfático como Wellington Dias expôs a questão tem o objetivo de mostrar a situação delicada dos Estados, e não o de estabelecer um confronto com o Planalto. "Ninguém anda atrás de briga, mas de solução. Com briga, só quem perde é o Estado", assinalou.

Ele disse também que os Estados que estão mobilizados para falar com o presidente Temer têm um crédito acumulado de R$ 14 bilhões junto à União. Como reconhecem, porém, que o Governo Federal também enfrenta dificuldades, eles querem a liberação apenas da metade no momento.

"Não é para fazer farra, é para investir em infraestrutura, gerar emprego, renda e receita, colaborando com o esforço do Governo Federal para a retomada do crescimento econômico", enfatizou. O coordenador disse que se os Estados ficarem em situação de calamidade a população ficará desassistida e isso repercutirá negativamente em todas as esferas de governo.

"O Piauí caminha na linha tênue do equilíbrio financeiro, mas, com as quedas contínuas de receitas e sem que haja a injeção de novos recursos, até quando o Estado vai conseguir isso?", indaga.