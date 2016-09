O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) deverá realizar uma sessão especial na manhã deste sábado, véspera das eleições municipais de domingo, para dar conta de todos os recursos pendentes envolvendo registros de candidaturas no estado. Segundo o procurador regional eleitoral do Piauí, Israel Gonçalves, a prioridade do Tribunal tem sido o julgamento dos registros, mas, mesmo assim, de acordo com ele, pode ser necessário estender as sessões até a véspera do pleito para não prejudicar nenhum candidato.

"Tudo ou a grande maioria (dos julgamentos) é registro (de candidatura). Só quando há um tempinho extra na pauta é que a gente julga outro tipo de recurso", disse o procurador eleitoral ao Diário do Povo. Ele acrescentou ainda que o presidente do TRE-PI, desembar-gador Joaquim Santana Filho, confirmou que uma sessão especial será realizada amanhã. "A gente vai ter sessão no sábado para a gente ver se consegue julgar o máximo de recursos antes do dia mesmo da eleição. A gente começaria por volta das 8h30, 9h e iria até quando a fome deixasse", afirmou Israel Gonçalves ao DP.

A decisão de julgar logo os recursos de registro de candidatura é porque os candidatos indeferimentos na comarca eleitoral mantêm as campanhas por conta e risco, e ganhar mas não levar, se forem eleitos e a decisão for mantida pelo TRE-PI. Até anteontem, o Tribunal havia recebido um total de 420 recursos de registros indeferidos, tendo julgado 342 desses processos, ou seja, 81% de todos os recursos envolvendo candidaturas indeferidas já foram julgadas. Ficaram pendentes 78 recursos, número que pode aumentar, segundo o coordenador de Sessões e Apoio ao Pleno do TRE-PI, Walter Schel. Ele explica que há indeferimen-tos que ainda estão sendo encaminhados pelas zonas eleitorais. "Podem chegar mais recursos porque pode ter processo em trâmite", frisou.