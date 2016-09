Os juízes e os promotores eleitorais estão reunindo os partidos e coligações para, em acordo, disciplinarem ou restringirem os últimos atos de campanha para evitar acirramentos e conflitos da militância na reta final da campanha eleitoral. Há restrições quanto à realização de reuniões, de carreatas e foguetórios. O cronograma das atividades de campanha está sendo combinado com os juízes e promotores para evitar confrontos. E as atividades que estão sendo permitidos serão acompanhados pela Polícia Militar e com policiais civis infiltrados.

Em alguns municípios, os juízes já tinham proibido comícios e carreatas. Em outros, os eventos são negociados a data, o local e o horário para evitar confrontos entre candidatos adversários. Os juízes justificam que as medidas visam evitar o acirramento entre as militâncias políticas. As autoridades ficaram assustadas com a quantidade de ocorrências de brigas, agressões e tiroteios. Em Guadalupe e em Castelo do Piauí, houve tiroteio durante as últimas carreatas realizadas.

Na 8ª Zona Eleitoral, em Amarante, o juiz Netanias Batista de Moura proibiu os comícios na cidade. Ele alegou que os ânimos das militâncias dos candidatos estavam muito exaltados. Na 29ª Zona Eleitoral, em Pio IX, o juiz solicitou um cronograma dos comícios e das carreatas dos candidatos, para evitar que as atividades fossem realizadas no mesmo dia. Os últimos atos de campanha serão feitos em dias alternados. Na 18ª Zona Eleitoral, de Va-lença do Piauí, Lagoa do Sítio e Novo Oriente, o juiz restringiu o uso de fogos de artifícios.

E depois de um acordo entre os candidatos, as carreatas estão proibidas. Os últimos comícios em Lagoa do Sítio e Novo Oriente ocorreram em dias específicos para cada coligação. Na 11ª Zona Eleitoral, em Piripiri, a juíza Maria do Rosário de Fátima Martins também restringiu o uso de fogos de artifícios. O foguetório será liberado na última carreata e no resultado das eleições. Na zona de Picos, a 10ª, houve um acordo sobre a realização do último comício, ontem. Os candidatos optaram por fazer o ato em locais diferentes.

A mesma política foi adotada pela 6ª Zona Eleitoral, de Barras, que teve a concordância dos candidatos. Em Buriti dos Lopes, depois que o candidato a prefeito Bernildo Val registrou boletim na polícia por ameaça, a Justiça Eleitoral também convocou os candidatos para disciplinar a propaganda eleitoral nos últimos dias. O prefeito de Jatobá do Piauí, Dalberto Rocha (PP), candidato à reeleição, registrou boletim de ocorrência, por agressão. Segundo o major Etevaldo, comandante de policiamento de Campo Maior, o prefeito foi agredido pelo irmão de seu adversário político.