01/10/2016



Lei Seca acontecerá de 0h às 18h no domingo das eleições



Bares devem ficar fechados. Caso contrário, podem ser multados ou interditados pela Justiça





A restrição de venda de bebidas alcoólicas amanhã, por causa das eleições municipais, será adotada em pelo menos dez estados. O Piauí é um deles. A medida, determinada pela Lei Seca, visa coibir a comercialização das bebidas de 0h às 18h do domingo. O decreto de lei seca assinado pelo Governo do Piauí foi publicado no Diário Oficial do Estado e é uma das estratégias do Governo para garantir a tranquilidade e diminuir casos de violências nas eleições municipais. O consumo de bebidas alcoólicas em casa é liberado pela legislação. A medida vale para todos os estabelecimentos comerciais. Os pontos comerciais que não cumprirem a restrição da venda e os eleitores que forem flagrados consumindo álcool onde há proibição podem ser enquadrados no crime de desobediência, previsto no Código Eleitoral Brasileiro. O estabelecimento sofrerá multa e poderá ser fechado. Em um bar e restaurante da cidade, a dona do estabelecimento, Aline da Silva, diz que a medida é cumprida à risca. O ponto chegará a passar do horário permitido, que é o de 18h, só abrindo na segunda-feira. "Aqui vamos fechar no domingo e só abrir na segunda mesmo. Cumprimos à risca para evitar maiores transtornos", destaca. A restrição da venda e do consumo de bebidas no dia das eleições é determinada pelas secretarias de Segurança Pública estaduais e pela Justiça Eleitoral. Em alguns, a proibição valerá para todo o estado, mas em outros casos, apenas a capital ou alguns municípios vão aderir à Lei Seca nas eleições. Em Minas Gerais, no Acre, Pará e Paraná, a proibição da venda, distribuição e do fornecimento de bebidas alcoólicas valerá para todo o estado, das 6h às 18h de domingo. No Amazonas, a proibição vale para a capital, Manaus, entre as 22h de sábado (1º) e as 18h de domingo (2). Nos estados da Bahia, de Goiás, do Maranhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e São Paulo não há previsão de Lei Seca este ano no dia das eleições.