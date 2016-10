01/10/2016 09:00:00 - Cultura



"O Grande Encontro" chega a Teresina



Alceu Valença, Elba e Geraldo Azevedo fazem O Grande Encontro





Vinte anos depois, a reunião de estrelas nordestinas que ficou conhecida como "O Grande Encontro" ganhou novas apresentações e voltou à estrada para uma turnê nacional iniciada no início de setembro, no Rio de Janeiro. E no dia 14 de outubro, Elba, Alceu e Geraldo Azevedo se encontram em Teresina, a partir das 21 horas, no Theresina Hall. O show "O Grande Encontro 2016" contem 30 canções, mesclando sucessos das carreiras dos artistas, homenagens a nordestinos igualmente célebres e canções menos conhecidas. O show original, que virou disco em 1996, trazia um quarto elemento, Zé Ramalho, que se absteve de participar do revival, mas foi lembrado no repertório. O sucesso do formato levou a duas continuações, em 1997 e 2000 - ambas registradas em disco-, das quais Alceu não participou. Diferentemente da primeira versão, acústica e com os cantores tocando seus violões, a atual tem uma banda numerosa (sete integrantes) e elétrica - guitarra, violão, baixo, sanfona, flauta, bateria e percussão. Na primeira apresentação, no Rio de Janeiro, Elba, Alceu e Geraldo abriram a apresentação cantando juntos sucessos dos pernambucanos ("Anunciação" e "Caravana"). Emendaram na sequência um forró esquecido, "Me Dá Um Beijo", faixa de "Quadrafônico" (1972), álbum que os dois homens gravaram juntos. O formato do show segue a fórmula consagrada no primeiro: os artistas se apresentam juntos, depois aos pares e individualmente, voltando a formar um trio para o encerramento. Imprevisível, interativo e elétrico como sempre, Alceu é responsável por muitos dos melhores momentos. Quando ele está em cena, o show ganha em bom humor e espontaneidade, graças a seu jeito de maluco beleza. Valença mostra também boa forma física em canções como "Papagaio do Futuro" - em versão ainda mais acelerada do que a original - e "Moça Bonita", ambas divididas com seu conterrâneo. Geraldo solo é o homem das canções românticas. Figura cordial e serena, sempre acompanhado de seu violão elétrico, ele é a personalidade (e a voz) que modula as de seus companheiros. O momento em que ele assume o palco sozinho é o mais singelo da apresentação, com canções como "Sétimo Céu" e "Dia Branco" - esta, uma das dez do repertório que já haviam aparecido em versões anteriores do Grande Encontro. Já Elba, ao se apresentar individualmente, é a intérprete das homenagens - a Zé Ramalho ("Chão de Giz"), Jackson do Pandeiro ("Na Base da Chinela"), Gonzagão ("Qui Nem Jiló"), Dominguinhos ("Eu Só Quero Um Xodó") e Lenine ("Candeeiro Encantado"). Além dos sucessos previsíveis, o trio mostra composições novas como "Ciranda da Traição", composição de Alceu. Depois da turnê passar por Teresina (14/10), irá para São Luiz (15/10), Uberlândia (19/10), Brasília (21/10), Vila Velha (4/11), Recife (2/12) e Fortaleza (3/12). (Com informações da Folha)