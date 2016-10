A Rodoviária Lucídio Por-tela em Teresina registrou ainda na manhã de ontem, dia 30, um grande número de passageiros que irão viajar para as cidades onde votam. Segundo Robson Silva, administrador da Rodoviária, o terminal espera hoje atingir uma média de 8.500 passageiros. O número chega a ser 35% maior que o do período normal.

Os principais destinos nesta época são as cidades do interior do Estado, como Oeiras, Picos, São João do Piauí, Simplício Mendes, Valença e Paulistana. A babá Larina Nogueira vai votar em Ipiranga e resolveu se antecipar e garantir sua passagem ainda ontem. "É a primeira vez que viajo assim para votar. Já esperava esse grande fluxo de pessoas no terminal, por isso, resolvi me antecipar", destaca.

A enfermeira Silvana Ribeiro também enfrentou fila para comprar sua passagem para Campo Alegre do Fidalgo, onde deve votar amanhã (2). "Consegui me antecipar e viajar logo hoje para votar no domingo em Campo Alegre", afirma.

Quem ficou satisfeito com a movimentação foi o comerciante Maurício Nunes, que há algum tempo não via as vendas tão boas. "Sempre nos períodos de grande movimentação como final de ano, semana santa e época eleitoral conseguimos aqui boas vendas. Ainda devo vender muito de hoje para amanhã", afirma o comerciante que está na Rodoviária há sete anos.

As empresas que mais fazem viagens para o interior do Estado tiveram seus boxes lotados na manhã de ontem. Conforme Raimundo Sampaio, gerente de uma dessas empresas, o número de passageiros chega a aumentar em até 30% no período eleitoral. "Por conta da grande demanda, já colocamos até três ônibus extras para um horário para evitar transtornos aos passageiros".

Robson Silva ressalta que as empresas que não colocam ônibus extras dispõem de horários extras com o objetivo de facilitar para o passageiro. "Como a nossa oferta de ônibus é maior que a demanda, às vezes, não há necessidade de colocar ônibus extras, mas sim horários extras. Temos um aumento de 11% a 12% nos horários".

REFORMA - A Rodoviária de Teresina continua passando por uma grande reforma para atender melhor os passageiros. Até o momento está sendo feita a reforma dos banheiros superiores, foi trocado o piso da escada central e as escadas rolantes. As escadas rolantes estão na fase de montagem das estruturas internas e dos equipamentos hidráulicos que movimentam as escadas. A inauguração destas deve ocorrer no próximo dia 19.