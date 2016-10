01/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Eliminado na Sul-Americana, Fla enfrenta o São Paulo no Morumbi









A derrota para o Palestino por 2 a 1 doeu no elenco rubro-negra e, especialmente, na torcida. Mas isso é passado. Pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro enfrenta hoje (1º) o São Paulo, às 16h, no estádio Morumbi. A equipe segue em segundo lugar na tabela e disputa a liderança ponto a ponto com o líder Palmeiras, que joga segunda contra o Santa Cruz, vice-lanterna. Pautado em planejamentos, é evidente que o técnico queria que o Flamengo seguisse na Sul-Americana. Mas o discurso do treinador mostra que agora um dos principais planos é concentrar forças na busca pelo hepta. "Todo treinador tem como principal incômodo quando você não apresenta em campo algo para o qual está preparando. Têm lições, sim, para a gente. As feridas servem para olharmos para as cicatrizes e para lembrarmos por que aquela cicatriz está ali. A gente quer que o time volte a jogar o futebol que vinha jogando e que nos fez buscar jogos em que estamos em dificuldade e que também nos permitiu vencer jogos com contundência", afirmou. Em papo com o grupo durante treinos, Zé tratou de colocar na cabeça de seus comandados que é preciso esquecê-la por agora. "Não minto, senti bastante a derrota, queríamos seguir na competição, mas sigo dizendo que fizemos o planejamento certo. Enfrentamos uma equipe bem preparada também. Meu luto durou até o papo com eles. Estou começando uma carreira, vou passar por isso em outras vezes, vivemos mais alegrias nesse curto período em que estou aqui. Estamos totalmente mobilizados para o jogo", disse. Já do lado do São Paulo, como de costume, o técnico Ricardo Gomes, não confirmou a escalação do jogo de hoje. No entanto, ele deixou no ar que o capitão Maicon, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, poderá reassumir seu posto ao lado de Rodrigo Caio na defesa tricolor. Ele ainda tem um desequilíbrio muscular. "Não vou confirmar o time. Não tive o Thiago Mendes, que estava gripado. Em relação ao Maicon, vem treinando bem há três dias e tem chance de começar", afirmou o treinador. Thiago Mendes, que não havia treinado na quinta-feira por causa de uma gripe, trabalhou normalmente e deverá ocupar uma vaga no meio-campo ao lado de Hudson. Nesse caso, Wesley ficaria como opção no banco de reservas. No total, foram testadas quatro variações no trabalho tático realizado sem a presença dos jornalistas nesta sexta-feira.