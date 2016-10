01/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



O fim do "Efeito Tiririca"

Divulgação O DEPUTADO Evaldo Gomes (PTC) se queixa da falta de apoio para o candidato do PTB a prefeito de Teresina





As eleições de amanhã serão as primeiras que aplicam duas mudanças radicais no sistema eleitoral brasileiro. A primeira é a proibição de doações financeiras para as campanhas políticas, já amplamente divulgada. A segunda é a redução da força do chamado "voto de legenda", aquele pelo qual o eleitor vota apenas no partido, sem escolher um candidato específico. Pelo sistema anterior, um candidato a cargo proporcional tido como puxador de voto era capaz de eleger outros do mesmo partido ou da coligação mesmo que estes obtivessem votação inexpressiva. Os casos mais recentes e mais conhecidos são os dos deputados Tiririca e Enéas, de São Paulo. Os dois conseguiram espetaculares votações e carregaram vários candidatos nas costas. Agora, para conquistar uma cadeira na Câmara Municipal, o candidato a vereador precisará atingir, individualmente, um total de votos de pelo menos 10% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral é calculado pelo número total de votos válidos, dividido pelo número de vagas em disputa. O quociente para estas eleições em Teresina está estimado em 14.000 votos. A mudança, introduzida pela reforma eleitoral aprovada em 2015, levou os partidos historicamente de pouca votação a fazerem este ano uma campanha pedindo que seus eleitores abandonem o voto de legenda e escolham um candidato específico da sigla. No sistema proporcional de lista aberta, como é o brasileiro, os votos de legenda obtidos por um partido ou coligação são somados aos votos recebidos por cada candidato. Essa soma é usada para calcular o quociente partidário, que define o número de vagas que o partido ou coligação terá na Câmara. Pelas novas regras, se o candidato não atingir o desempenho mínimo nas urnas, o partido perderá a cadeira a que teria direito, e um novo cálculo será feito pela Justiça Eleitoral. A vaga será, então, redistribuída a um partido ou coligação que tenha um candidato que cumpra o requisito. É o fim do que nos meios políticos se convencionou a chamar de "Efeito Tiririca".