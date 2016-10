Os aeroportos de Picos e São Raimundo Nonato, na região Sul do estado, vão ser contemplados com a entrega de Carros Contraincêndios (CCI), dentro do Programa de Aviação Regional da Presidência da República, desenvolvido pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), em parceria com a Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans-PI).

Os veículos serão utilizados em operações de salvamento e combate a incêndios, em situações de acidentes aeronáuticos nas proximidades do aeroporto, bem como no atendimento aos critérios estabelecidos na legislação do Plano Contraincêndio e Emergência em Aeródromos.

Os dois veículos estão orçados em R$ 2.184.440, recursos do governo federal, por meio da Secretaria de Aviação Civil (Secretaria de Aeroportos), com o empenho do trabalho parlamentar do senador Ciro Nogueira e da deputada federal Iracema Portella, em parceria com a Setrans-PI.