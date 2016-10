01/10/2016 09:00:00 - Geral



Homem morre soterrado em poço na zona rural de Teresina

HOMEM trabalhava fazendo a limpeza do poço, com profundidade de 7 metros, há três dias e foi soterrado ontem





Um homem identificado como Fernando José de Sousa Araújo, 38 anos, ficou soterrado ao trabalhar fazendo a limpeza de um poço no povoado Santa Luz, zona rural de Teresina. O acidente ocorreu por volta das 8h de ontem (30). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local e, após seis horas de trabalho, resgatou o corpo da vítima. De acordo com o tenente Edson Carlos, comandante da equipe que foi até o local, o trabalhador estava há três dias fazendo a limpeza do reservatório com mais duas pessoas. A equipe fazia a troca de manilhas para substituir por estruturas novas. Segundo os bombeiros, a profundidade do poço é de aproximadamente sete metros. Ainda conforme o tenente, Fernando José usava uma corda para descer no local, mas ontem (30) não fez uso do material. Os militares tiveram que usar ainda uma retroescavadeira para tentar abrir um buraco ao lado do poço na altura do local onde o trabalhador ficou preso. O Corpo de Bombeiros acredita que uma camada de areia de mais ou menos um metro tenha ficado por cima do homem. O poço fica dentro de um sítio. Segundo o tenente Edson Carlos, dos bombeiros, o resgate foi um momento de muita comoção para a familia que acompanhava o trabalho. "Estavam muitos familiares no loca, a mãe dele também, que chorou muito quando conseguimos retirar o corpo. Foi um trabalho intenso, precisamos de duas retroescavadeiras para retirar todo o barro que estava em cima dele", contou o militar, informando ainda que o trabalho de resgate teve início por volta das 9h30.