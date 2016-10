01/10/2016 09:00:00 - Polícia



Homem é preso após disparar arma de fogo em via pública

Um homem identificado como Alberto Alves Martins, conhecido como Betão, foi preso na última quinta-feira (29) por suspeita de ter efetuado disparos de arma de fogo durante uma carreata política no município de Castelo do Piauí, a 190 km de Teresina. Após a confusão, ele chegou a ser perseguido pela polícia, mas conseguiu fugir no dia crime. O suspeito, que trabalha como segurança, foi preso por tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo em via pública. O delegado da cidade, Renato Pinheiro, conta que o suspeito- que já foi preso em São Paulo pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas- foi reconhecido pelo capacete, jaqueta e motocicleta usados no crime. "Foram duas ocorrências no mesmo dia: na primeira foram efetuados disparos contra um carro com quatro ocupantes durante uma carreata. Em seguida, os tiros foram direcionados à casa do atual prefeito da cidade e contra um segurança que tem uma rixa antiga com o suspeito", explica Pinheiro. O suspeito foi levado para a Delegacia de Castelo do Piauí e se reservou ao direito de permanecer calado. "Fizemos o auto de prisão em flagrante e vamos aguardar a decisão da Justiça. Se o juiz converter a prisão em preventiva, ele será levado para o presídio. Ainda não temos uma linha de investigação definida, mas não está descartada motivação política", finaliza o delegado Renato Pinheiro. O período eleitoral tem sido marcado por diversos atos de violência, para tentar inibir essas ações e garantir a segurança dos eleitores, cidades estão recebendo reforço policial.