Cento e quarenta municípios do Piauí receberão tropas federais para reforçar a segurança nas eleições de amanhã. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou no início da noite de ontem o envio de homens para mais 81 municípios piauienses. Na quinta-feira, já tinham sido autorizadas tropas federais para 59 cidades. Os pedidos foram feitos pelo Tribunal Regional Eleitoral com base no histórico de conflitos e violência durante a campanha e no dia do pleito.

Ao todo serão 62 zonas eleitorais do Estado como reforço no policiamento, o que corres-ponde a 63% dos municípios. O governador Wellington Dias (PT) que tinha dito ao TSE que não precisaria de reforço de tropas federais, voltou atrás e, depois de vários relatos de violência no interior, encaminhou outro oficio ao TSE dizendo que precisaria de reforço federal para garantir a tranqüilidade nas eleições no Piauí. Os juízes eleitorais tinham pedido ao Tribunal Eleitoral do Piauí para mandar mais policiais para 139 cidades.

Mas, com o acirramento dos ânimos no decorrer da campanha, mais pedidos foram chegando ao TRE-PI. Ontem (30), houve um pedido do juiz eleitoral de Regeneração que pediu reforço no policiamento da cidade durante as eleições. No final da tarde, o TSE autorizou o envio de mais tropas para 81 municípios do Estado. Inicialmente, foram autorizados para 59. A Justiça Eleitoral relatou casos de tiroteios, agressões, caixa dois, compra de votos e outros crimes eleitorais para justificar os novos pedidos.

Por conta da situação de tensão, o plano de segurança projetado pela Policia Militar, Polícia Civil, Exército, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal foi alterado e robustecido. A quantidade de homens que estão sendo mobilizados foi aumentado.