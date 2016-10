02/10/2016 09:00:00 - Cultura



Chico César se apresenta no Theatro 4 de Setembro

O projeto Seis e Meia traz a Teresina na próxima terça-feira (4) o cantor Chico César. A apresentação reúne o repertório do novo disco gravado na Paraíba e intitulado "Estado de Poesia". O cantor piauiense Naeno é quem abre o show no Theatro 4 de Setembro. Chico César é cantor, compositor e escritor. O show "Estado de poesia" baseado no mais recente álbum do artista, lançado em 2015, representa o primeiro trabalho autoral de Chico César em oito anos e marca seu retorno aos palcos com novas composições e uma nova banda. Além de músicas inéditas, o show também conta com compilação dos maiores sucessos do artista. O samba, o forró, o frevo e o reggae estão reunidos em um mesmo disco, em que Chico César destaca que a função social do artista é ir além da própria realidade, lidar com os fatores universais e transitar entre gêneros, ritmos. Os ingressos para o show custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro 4 de Setembro, centro de Teresina, e lojas Toccata. Ainda neste ano está nos planos do artista gravar o DVD de "Estado de Poesia", ainda sem local e datas definidos. O projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). Todos os meses uma atração nacional e uma atração local se apresentam no palco do Theatro 4 de Setembro. Com a descentraliza-ção do projeto, outros municípios também estão recebendo os shows nacionais.