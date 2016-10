02/10/2016 09:00:00 - Geral



Mudança no Ensino Médio causa discussões

Proposta de reforma para o Ensino Médio prevê mudanças nos conteúdos e formato como as aulas são ministradas





Apresentada no dia 22 de setembro, a medida provisória (MP) sobre a reforma do Ensino Médio tem sido alvo de muitas críticas e debates. Na proposta, as mudanças afetam conteúdo e formato das aulas, e também a elaboração dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A proposta terá de ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado, caso contrário, perderá o efeito. A reforma ganhou destaque após a divulgação dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade do ensino no país. Pelo segundo ano consecutivo, a meta estabelecida para o ensino médio não foi cumprida. Uma reformulação está em tramitação na Câmara dos Deputados, por meio do Projeto de Lei (PL) 6480/2013, mas o ministro da Educação, Mendonça Filho, defende que, dada a urgência da questão, é necessário o envio de uma medida provisória. Atualmente, o ensino médio concentra oito milhões de alunos. Os problemas identificados nessa etapa estão presentes tanto na rede pública quanto na privada. Uma das mudanças será o aumento da carga horária. Ela deve ser ampliada progressivamente até atingir 1,4 mil horas anuais. Atualmente, o total é de 800, de acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Com a medida, a intenção do Ministério da Educação é incentivar o ensino em tempo integral, e para isso prevê programa específico com R$ 1,5 bilhão para incentivar que escolas adotem o ensino em tempo integral. Mas a polêmica em torno do assunto aconteceu porque, segundo o texto que foi divulgado na tarde daquela quinta-feira, algumas disciplinas como educação física, arte, filosofia e sociologia deixariam de ser obrigatórias, e cinco áreas de concentração devem ser privilegiadas, que são: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Entretanto, o Governo Federal destaca que o conteúdo dessas disciplinas não será propriamente eliminado, mas o que será ensinado de cada uma delas dependerá do que estiver dentro do conteúdo obrigatório previsto na futura Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Se aprovada, os alunos poderão escolher seguir algumas trajetórias: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas - modelo usado também na divisão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os secretários propõe ainda a inclusão de um quinto eixo de formação: técnica e profissional. Um dia após a divulgação, o Ministério da Educação se pronunciou informando que não haverá corte de nenhuma disciplina na proposta. "Não está decretado o fim de nenhum conteúdo, de nenhuma disciplina. Do que a Base Nacional definir, todas elas serão obrigatórias na parte da Base Nacional Comum: artes, educação física, português, matemática, física, química. A Base Nacional Comum será obrigatória a todos. A diferença é que quando você faz as ênfases, você pode colocar somente os alunos que tenham interesse em seguir naquela área. Vamos inclusive privilegiar professores e alunos com a opção do aprofundamen-to", explicou o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli Soares.