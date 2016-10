02/10/2016 09:00:00 - Cidade



Cerca de 70% da frota de ônibus circulam hoje

A quantidade de ônibus que circula na cidade hoje é mesma de ontem, sábado





A Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito (Strans) divulgou que hoje as linhas de ônibus que irão circular na cidade são as mesmas que já transitam aos sábados. Ou seja, 70% da frota completa, que atualmente é de 442 veículos. Os terminais de integração também estão funcionando normalmente com fiscais nos pontos a fim de regularizar quaisquer problemas que os usuários possam encontrar. Sobre engarrafamentos em locais próximos aos colégios eleitorais, a Strans sugere que os eleitores não deixem para se dirigir ao local em horários próximos do fim do expediente e que procure estacionar os veículos em locais permitidos, a fim de não atrapalhar o fluxo nas vias. FISCALIZAÇÃO DO TSE - Com as eleições municipais, que acontecem hoje, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal estão em parceria para fiscalizar veículos que estejam transportando eleitores irregularmente. De acordo com o TSE, partidos políticos e candidatos são proibidos de fornecer transporte ou refeição a eleitores no dia da eleição, seja na cidade ou na zona rural. Porém, os eleitores residentes no campo podem ter o apoio logístico da Justiça Eleitoral para que possam votar. A Lei nº 6.091/1974 dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte e alimentação em dias de eleição a esses eleitores. A lei foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da Resolução nº 9.641 daquele mesmo ano. Em Teresina, o Inspetor da PRF, Fabrício Loiola, explica que a operação foi intensificada ontem, véspera da eleição. "A Polícia Rodoviária Federal está atenta para seguir orientação da Justiça Eleitoral que define que um dia antes no dia e um dia após da eleição, não poderá haver transporte irregular de eleitores. Os veículos autorizados para transportar estas pessoas são apenas aqueles requisitados pela Justiça Eleitoral, para aquele fim e que deverão ser identificados", explica. O inspetor frisa que, em caso de carros particulares, somente pessoas da mesma família podem ser transportadas. E, em caso de carros alugados, somente será permitido se for para uso particular. O artigo 302 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) estabelece que é crime eleitoral promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. A pena para o responsável pelo ilícito é de quatro a seis anos de reclusão e pagamento de R$ 200 a R$ 300 dias-multa.