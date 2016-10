02/10/2016 09:00:00 - Concursos



IFPI concurso público com mais de 100 vagas

IFPI oferta de mais de 100 vagas para professores e técnico-administrativos





Foram publicados os editais n°s 79 e 80/2016 para realização de concurso público no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), com oferta de mais de 100 vagas para professores e servidores técnico-administrativos. As oportunidades estão distribuídas pelos campi Angical, Cocal, Corrente, Floriano, Oei-ras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João, São Raimundo Nonato, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença. Dia 23 de setembro de 2016, foi publicado o edital de retificação nº 85, que altera informações constantes do edital 79, entre elas, as seguintes: mudanças nos requisitos para alguns cargos dos níveis "C", "D" e "E"; inclusão de subitens para comprovação de experiência profissional para o cargo de técnico em audiovisual; inclusão de atribuições de cargos; e acréscimo de novas vagas para assistente em administração, analista de TI e arquivista. Todos os detalhes devem ser conferidos no link disponível no final desta notícia. O concurso será realizado sob a responsabilidade da Comissão de Seleção de Pessoal (CSEP) e os salários podem chegar a R$ 9.114,67. Cargos - Técnicos-administrativos: auxiliar em adminis-tração, assistente de laboratório (informática e química), técnico em agropecuária, técnico em alimentos e laticínios, técnico em arquivo, técnico em audiovisual, técnico em contabilidade, técnico em eletrotéc-nica, técnico em enfermagem, técnico em secretariado, técnico de tecnologia da informação, técnico de laboratório (in-formática, química e saúde bucal), tradutor e intérprete de linguagem de sinais, analista de tecnologia da informação, médico e odontólogo. Professores: áreas de admi-nistração, agronomia, agrope-cuária/zootecnia, biologia, contabilidade, desenho básico/técnico/projetos arquitetônicos, direito, edificações, eletrome-cânica, eletrotécnica, filosofia, física, gestão ambiental, infor-mática, licenciatura/disciplinas pedagógicas, matemática, mecânica, mineração, música, produção alimentícia, química e secretariado. As inscrições foram abertas de 26 de setembro a 31 de outubro de 2016, no endereço eletrônicowww.ifpi.edu.br/concurso2016. No caso dos técnicos-administrativos, o valor da inscrição será de R$ 50,00 para cargos de nível fundamental, R$ 70,00 para cargos de nível médio e R$ 90,00 para cargos de nível superior. A taxa de inscrição para o cargo de professor é de R$ 100,00. As provas escritas, uma das etapas seletivas previstas, serão aplicadas na data provável de 11 de dezembro de 2016, pela manhã para os candidatos a técnico-administrativos, e à tarde para os candidatos a professor, ambas na cidade de Teresina. O prazo de validade do concurso público será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final.