02/10/2016 09:00:00 - Geral



Campanha vacinou cerca de 50 mil pessoas

clique para ampliar

VACINÔMETRO do Ministério da Saúde aponta que mais de 656 mil vacinas foram administradas em todo o país





A Campanha Nacional de Multivacinação, que teve início no dia 19 de setembro, vacinou cerca de 50 mil pessoas somente no Piauí. Os dados são do vacinômetro do Ministério da Saúde (MS). A sensibilização teve fim na última sexta-feira (30), pais e responsáveis levaram crianças e adolescentes nos 36 mil postos e salas de vacinação de todo o país durante esse período. Faziam parte do público-alvo crianças de até cinco anos de idade ou entre 9 e 15 anos. O público destas faixas-etárias deveria comparecer aos postos para verificar se haviam doses em atraso ou vacinas que deveriam ter o esquema iniciado. O Balanço parcial da campanha, referente apenas às crianças até cinco anos, aponta que já foram aplicadas cerca de 2,9 milhões de doses. Vale ressaltar que o balanço referente aos adolescentes e crianças de nove anos ainda não está concluído. Somente no sábado (24), durante o Dia "D" de mobilização, mais de 656 mil vacinas foram administradas. O Dia "D" é realizado todos os anos, sempre aos sábados, e tem como objetivo dar mais uma oportunidade aos pais e responsáveis de garantirem a proteção das crianças e adolescentes. Neste ano, a mobilização envolveu mais de 350 mil profissionais de saúde em todo o país, além de 42 mil veículos, para assegurar a vacinação em locais de difícil acesso. Estiveram disponíveis vacinas para tuberculose, rotavírus, sarampo, rubéola, coqueluche, caxumba, HPV, entre outras. Vale esclarecer que essas vacinas continuam disponíveis durante todo o ano, pois fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. Para a realização da campanha, o Ministério da Saúde enviou aos estados 19,2 milhões de unidades extras de 14 vacinas. Ao todo, foram distribuídas às unidades da federação 26,8 milhões de doses, que servem tanto para a vacinação de rotina do mês de setembro (7,6 milhões) quanto para a campanha (19,2 milhões). Para reforçar a mobilização, o Ministério da Saúde lançou campanha publicitária com o slogan "Todo mundo unido, fica mais protegido". A campanha foi veiculada na televisão, rádio e internet, com vídeos, banners, cartazes, jingles e filme especial com a participação do grupo Carreta Furação. Com a campanha de vacinação, o Ministério espera a redução das doenças imunopreveníveis no país e diminuir o abandono à imunização. Como a vacinação será de forma seletiva para a população alvo, não há meta a ser alcançada.