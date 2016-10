02/10/2016 09:00:00 - Política



PM-PI convocou policiais aposentados para eleições

comando da PM-PI disse que os policiais militares ficarão nos municípios até amanhã, segunda-feira.





O coordenador das eleições pela Polícia Militar, coronel Alberto Menezes, informou que o comando-geral da Polícia Militar do Piauí (PM-PI) convocou policiais aposentados e membros da guarda de órgãos como Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, para trabalhar durante as eleições em Teresina, reforçando o policiamento de oficiais e praças da ativa. Segundo ele, a tropa se dividirá entre o policiamento ostensivo e a segurança nos locais de votação, onde deverá ter pelo menos um policial. Anteontem, mais de 1.700 militares embarcaram para o interior para reforçar o policiamento nos municípios. O Estado também recebeu tropas federais para 49 municípios que têm histórico de violência e conflitos nas eleições. "Na 1ª fase, mandamos policiais para os locais onde solicitaram reforço. Hoje (anteontem) foi o embarque da tropa que vai para o planejamento normal que fica até o fim das eleições", explicou o coronel. Segundo ele, haverá um contingente maior na região Norte, principalmente nos municípios de Campo Maior, Parnaíba e Piripiri. "Praticamente todos os municípios do Piauí vão receber um reforço que vai se juntar ao efetivo que já existe no local", disse. Na capital, o coronel ressaltou que o policiamento será realizado por militares que estavam à disposição de outros como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e o Palácio de Karnak. Os policiais reformados que foram convocados por meio de edital também ficarão na capital. "Eles reforçarão a guarda e liberarão a tropa para o policiamento de Teresina", explicou o coronel Alberto Menezes.