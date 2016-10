02/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



A hora do voto

clique para ampliar

o governador Wellington Dias participou intensamente da campanha eleitoral no interior do Estado





Um total de 144 milhões de eleitores acorre às urnas, hoje, nos 5.568 municípios brasileiros, para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do país. As opções são muitas, pois estão registrados 16 mil candidatos a prefeito e 443 mil candidatos a vereador. Eles disputam pelos mais diferentes partidos. O eleitor deve comparecer às urnas muito consciente do papel que cabe a cada um de seus representantes que serão eleitos hoje. Uma grande parte das políticas públicas, da prestação de serviços à população, está a cargo do município. E o prefeito é o responsável pela condução dessas políticas e da prestação dos serviços. Ao prefeito cabe a definição de diretrizes e ações nas áreas de educação, saúde, saneamento básico, transporte, meio ambiente e turismo, por exemplo. Não é uma tarefa fácil, especialmente porque as receitas públicas são muito limitadas para tanta demanda. Se um gestor que não tem zelo pelo recurso público senta na cadeira de prefeito, tudo desanda. Embora os problemas estejam nas cidades, 92,5% dos municípios geram menos de 30% de suas receitas. Isso significa dizer que as cidades dependem muito de repasses de verbas do governo federal e também dos governos estaduais. Se o prefeito não for bem articulado, ele não terá acesso a essas verbas tão vitais para a sua cidade. Já o vereador tem a função de propor, discutir, elaborar e votar as leis municipais e fiscalizar a administração, observando a execução das metas, examinando as contas do prefeito e também propondo ações para a gestão municipal, além de procurar estabelecer um diálogo direto com a comunidade. Os papéis do prefeito e do vereador são altamente relevantes, daí porque não devem ser entregues a qualquer um. É preciso que o gestor e o vereador tenham preparo para o exercício de sua função, seja comprometido com a ética e tenha criatividade. É preciso levar em conta também que não há solução mágica para os problemas das cidades, como essas que os candidatos apresentam nos palanques. Dá um pouquinho de trabalho avaliar criticamente cada candidato, pôr a emoção de lado e deixar que fale a razão. É dessa reflexão, porém, que o eleitor, exercendo livremente o seu direito de votar, tira a sua decisão final. É aí que ele escolhe quem vai representá-lo, no poder, capacidade e decência, pelos próximos quatro anos. Que cada um acerte em sua escolha!