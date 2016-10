Mais de 2,3 milhões de eleitores do Piauí irão escolher hoje, dia 2 de outubro, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que irão ocupar as 2.593 vagas eletivas disponíveis no estado. São 565 candidatos disputando a chefia do Executivo nas 224 prefeituras piauienses e mais de 9.000 candidatos na disputa por uma vaga nas 2.145 câmaras municipais do Piauí. Ao todo, se candidataram no estado 10.194 pessoas. Dessas, mais de 9.700 tiveram seus registros de candidatura aprovados pela Justiça Eleitoral e passarão pelo crivo do eleitor do estado neste domingo.

Desse total, 192 candidaturas foram indeferidas de forma definitiva, ou seja, foram impugnadas em grau de recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). Outros 156 candidatos renunciaram ao pleito, quatro faleceram e cinco ainda tem o registro de candidatura dado como pendente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até anteontem, 37 candidatos ainda aguardavam julgamento do TRE-PI sobre suas candidaturas, mas o Tribunal informou que a sessão especial marcada para ontem que iria julgá-las foi cancelada. De acordo ainda com o órgão, chegaram ao TRE-PI, 424 recursos de registro de candidatura e foram julgados 387.

Os dados sobre candidatos do Piauí revelam ainda, em relação ao grau de instrução, que 2.662 concluíram o ensino superior, 3.304 tem ensino médio completo, outros 1.548 terminaram o ensino fundamental, mas 1.911 não concluíram nem o ensino fundamental e nem o médio e 479 candidatos sabem apenas ler e escrever.

Em relação à distribuição dos candidatos por sexo, o Piauí segue tendência nacional, com a maioria dos candidatos do sexo masculino. No estado, são 6.944 candidatos homens, o que corresponde a 68,12% do total de registros feitos e apenas 3.250 candidatas, ou seja, do sexo feminino, o que equivale a 31,88% do total de inscritos.

Quanto à faixa etária dos candidatos, a maioria deles, ou 5.962, tem entre 30 e 49 anos. Outros 2.978 têm entre 50 e 69 anos. 121 estão na faixa entre os 70 e 79 anos e 15 candidatos tem de 80 a 89 anos. Os candidatos mais jovens, na faixa dos 18 aos 29 anos somam 1.123.

No caso da profissão ou ocupação, a mais frequente foi a de agricultor com 1.154 candidatos que se registraram como agricultores. Outros 818 são vereadores, 511 se identificaram como trabalhador rural e 492 candidatos são servidor público. Os aposentados que estão tentando o pleito somam 216. Entre as profissões incomuns estão as de artista de circo e astrônomo.