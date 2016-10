03/10/2016 09:00:00 - Cultura



Ambientalista alerta para sumiço das lagoas

clique para ampliar

Contraste entre o que ainda existe da lagoa e os prédios recém construídos na zona Leste





A população mais jovem da zona Leste de Teresina não sabe que boa parte da região já foi um conjunto de lagoas, principalmente nas proximidades da Universidade Federal Piauí. Elas foram aterradas para dar expansão da cidade, ou seja, para construção de imóveis. No entanto, o que os ambi-entalistas questionam é o impacto ambiental que tal prática pode ocasionar ao meio ambiente. Um dos exemplos da degradação ambiental é o sumiço de uma lagoa localizada no cruzamento da Rua José Camilo da Silveira com avenida Raul Lopes, na zona Leste de Teresina. Ela e mais algumas da região estão sendo sufocadas por aterros e entulhos jogados livremente, enquanto os animais nativos dos lagos estão fugindo do seu habitat, aparecendo em residências em busca de alimento e proteção. Em matéria publicada no último dia 26 de setembro, o jornal Diário do Povo trouxe a posicionamento do ambientalista Cleonilson Costa sobre o assunto. Ele chama atenção para a quantidade de animais que estão morrendo por conta da morte das lagoas em Teresina. "Na zona Leste, há várias lagoas que foram aterradas para dar lugar a prédios ou obras públicas. Essa ações resultam em animais como gaviões, galinhas d'água e jaçanans que estão fugindo e acabam aparecendo nas casas da região. O poder público precisa tomar conhecimento disso e intervir a favor do meio ambiente da cidade. Pois, não são só os animais que estão perdendo espaço, muitas plantas e árvores são derrubadas por conta do crescimento urbano desenfreado", reitera o ambientalista.