03/10/2016 09:00:00 - Internacional



Luta deve continuar sem armas, afirma ex-guerrilheira

Sandra diz ter deixado as Farc porque estava sem saída na guerrilha





O acordo de paz para encerrar a guerra de mais de 50 anos na Colômbia - sobre o qual os colombianos foram às urnas ontem- parecia algo impensável para Sandra Sandoval. A ex-guerrilheira das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) decidiu abandonar as armas a 13 anos do pacto recém-celebrado entre governo e guerrilha, movida por uma gripe forte, a paranoia da deserção no grupo e a perseguição das autoridades. "Foi complicado me entregar e pedir perdão para um inimigo que nunca teve razão", disse Sandra à BBC Brasil. Na última segunda-feira, o governo de Juan Manuel Santos e o líder das Farc, Timoleón Jiménez, conhecido como "Timochenko", assinaram um cessar-fogo para acabar com o conflito que deixou 260 mil mortes, 7 milhões de deslocados e cerca de 50 mil desaparecidos. Após quatro anos de negociações em Havana, Cuba, e três fracassos de governos anteriores, os dois lados estabeleceram as bases para iniciar o processo de paz. As Farc inclusive afirmaram no sábado que vão indenizar materialmente as vítimas do conflito, no âmbito do acordo. Mas a resistência dos grupos conservadores, liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, divide a sociedade colombiana. Para eles, o acordo favorece as Farc e prevê sentenças "muito reduzidas" para ex-guerrilheiros que cometeram crimes graves. Eles também criticam a anistia para crimes considerados mais leves e a autorização para que ex-membros das Farc sejam eleitos. Os apoiadores do acordo reforçam que a guerra já causou muitos estragos. "Chegou a hora de colocar um fim nessa guerra e continuar nossa luta sem armas", opina Sandra, que pretende ingressar na política para "lutar por direitos de ex-combatentes". LIMBO - quando se entregou às autoridades colombianas, em 2003, Sandra não tinha a intenção de deixar o grupo. Ela havia pedido autorização às Farc para "deixar a selva temporariamente para tratar uma gripe mal curada". Aproveitou a licença temporária para visitar sua filha, fruto da relação que teve com um guerrilheiro quando ainda servia como miliciana na cidade. Sua saída prolongada da selva causou desconfiança em parte de membros do grupo, que começaram a persegui-la. Ao mesmo tempo, ela estava sendo caçada pelas autoridades. "Fiquei num limbo jurídico, sem saber o que fazer", relembra Sandra. Na época, a política do então presidente Álvaro Uribe para o conflito era a saída militar, e não negociada. As alternativas à luta armada eram a rendição ou a morte. "Sem saída", ela se entregou às autoridades e se incorporou ao programa de reintegração social estabelecido pelo governo colombiano para incentivar as deserções.