Muitas mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcional como método contraceptivo esquecem de tomar o remédio regularmente. Isso, às vezes, acaba levando a uma gravidez inesperada e não planejada que pode resultar em diversas con-sequências. Mas por que as mulheres esquecem tanto de tomar a pílula?

Uma pesquisa global realizada pela Bayer em nove países, que contou no Brasil com o apoio do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, mostrou que no mundo 1 em cada 5 mulheres (22%) dizem que tomar a pílula é a atividade que mais está propensa a esquecer. As brasileiras são as que mais esquecem de tomar a pílula. Enquanto a média mundial ficou em torno de 39%, no Brasil, 58% delas apontaram esquecimento pelo menos uma vez no último mês, seguidas das norte-americanas (54%) e das irlandesas e belgas (ambas 42%). Considerando o último ano, a taxa de esquecimento sobe para 89% entre as brasileiras.

A pesquisa aponta que os principais motivos apontados para o esquecimento da pílula anticoncepcional são não tomá-la todo o dia no mesmo horário (32%), não deixá-la em lugar visível (21%), estresse no trabalho ou nos estudos (20%) e agenda cheia (17%). O estudo mostrou que boa parte das mulheres também esquecem de remover a maquiagem antes de dormir (20%) e levar consigo chaves, carteira e celular (10%). Em relação a estas outras questões, elas atribuem o esquecimento a uma tendência em ser esquecida (39%), ter alguma preocupação (30%) e mudanças na rotina (13%).

A pesquisa foi feita com 4.500 mulheres, entre 21 e 29 anos, durante o período de 15 de junho a 18 de julho de 2016 e explorou como a memória das mulheres millennials- geração composta por jovens adultos na faixa de 20 a 35 anos- pode ser impactada pelo estresse, levando em consideração as mudanças no estilo de vida delas em um curto espaço de tempo e a influência disso em suas atividades e hábitos diários. O estudo teve como objetivo chamar atenção para o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez Não Planejada, celebrado no dia 26 de setembro e foi apresentado durante workshop, promovido pela Bayer, em São Paulo.

Outro dado relevante da pesquisa é que seis em cada dez brasileiras (58%) não tomam a pílula no mesmo horário todos os dias. Quase 40% delas não consideram necessário esse cuidado. "A pesquisa mostrou que as mulheres que não têm o costume de tomar a pílula todos os dias no mesmo horário tendem a esquecê-la. Ou seja, manter uma rotina contribui para o não esquecimento. É importante lembrar que a continuidade do uso também traz benefícios adicionais como redução do sangra-mento, a melhora da acne e dos sintomas da TPM", afirma Dr. Afonso Nazário, ginecologista e professor livre-docente do Departamento de Ginecologia da UNIFESP.

Mais um dado preocupante que o estudo levanta é que, em todos os países, as mulheres abandonam o uso do preservativo (camisinha) quando utilizam a pílula como método anticoncepcional e essa tendência aumenta com a idade. No início da segunda década de vida, apenas 17% delas combina os dois métodos, já no final, esse percentual cai ainda mais, alcançando 11%.

As brasileiras estão entre as que menos utilizam o preservativo quando adotam a pílula, apenas 6% delas combinam os métodos. Ficam atrás somente das irlandesas (5%). As americanas são as que mais combinam contra-cepção com prevenção, 29% delas usam preservativo mesmo tomando anticoncepcional.

Levando em consideração que a maior concentração dos casos de AIDS no Brasil está na faixa etária de 25 a 39 anos para ambos os sexos (53,6% entre elas e 49,8% entre elas), segundo o Ministério da Saúde, esse dado da pesquisa mostra a sensibilidade do tema e a necessidade de uma maior conscientização para prevenção de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis).