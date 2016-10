03/10/2016 09:00:00 - Cidade



Primeiro turno em Teresina é tranquilo

clique para ampliar

Movimentação de eleitores nos colégios da cidade para votação





Ontem, os eleitores tere-sinenses escolheram seus candidatos a Prefeito e Vereador da cidade. Nos locais de votação o clima era de tranquilidade, havia filas, mas a espera era de no máximo 40 minutos e muitas pessoas chegaram cedo para votar. No dia da eleição a cidade também ficou bastante suja, com santinhos espalhados pelas ruas e calçadas da capital. A economista Isabel Saker esperou o marido votar no Centro de Ciências da Educação (CCE), na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ela comenta que chegou a passar 40 minutos no local. "A gente se sente mal com essa espera, ainda mais nesse calor. Imagine quando for para presidente, que são mais candidatos, vamos sofrer mais", afirma. Na seção de José Paulo Alves a fila estava grande e bem lenta. "Eu cheguei está com cinco minutos, mas a fila está um pouco lenta. Ficamos surpresos, considerando que são apenas dois candidatos", comenta. Na UFPI algumas seções registram grandes filas, já em outras o movimento foi mais tranquilo. Na zona Sudeste, a movimentação nos colégios eleitorais também foi tranquila. O eleitor Luís Alves que vota na região diz que sua sessão não registrou fila e que a votação foi rápida. "Foi tudo tranquilo, graças a Deus", afirma. Em um dos maiores colégios eleitorais da zona Sudeste, com 17 sessões, a Unidade Es-colar Professora Pires de Castro, o movimento de pessoas durante todo o dia foi intenso, mas a eleição foi tranquila. "Aqui até o momento não constatamos nenhuma irregularidade ou reclamação, tudo está ocorrendo dentro do previsto. Não há muita fila, nem demora, pois o tempo máximo de votação está sendo 30 segundos", destaca Juvêncio Craveiro, auxiliar de serviços do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI). O auxiliar de serviços também tirou dúvidas de eleitores no local. "Aqui estamos informando sobre as possíveis mudanças de zonas e também informando a quem não votou qual o procedimento a tomar depois das eleições", afirma. Os agentes da Polícia Federal também passaram pelos principais locais de votação para monitorar as primeiras horas de voto. O primeiro lugar foi o Campus Petrônio Portela, na UFPI, mas nenhuma irregularidade ou sequer denúncia de voto foi registrada nos primeiros minutos de votação.