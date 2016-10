03/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Palmeiras enfrenta o Santa Cruz no Arruda pelo Brasileiro

Gabriel Jesus confirmado enfrenta o Santa Cruz, hoje no Arruda





Não é só porque o Palmeiras é líder da Série A e o Santa Cruz está afundado na zona de rebaixamento - é o vice-lanterna. O duelo das 20h de hoje, no Arruda, desenha-se mais difícil por outros fatores. Enquanto o Santa tem a pior defesa do campeonato, com 44 gols, o Verdão tem o melhor ataque, com 47 marcados. Sem Yerry Mina e Lucas Barrios, o Palmeiras fez seu penúltimo treino antes do jogo contra o Santa Cruz, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treio, o técnico Cuca comandou uma atividade tática sem a presença da imprensa. Mina foi convocado pelo técnico José Pekerman para a seleção da Colômbia, que encara Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. O mesmo ocorre com Barrios, que além de enfrentar o companheiro palmeirense, visita a Argentina em Córdoba. O único convocado que estará à disposição do técnico será Gabriel Jesus, que atuará diante do Santa Cruz e partirá direto para Natal, palco da partida entre Brasil e Bolívia, na quinta. O trio, no entanto, será baixa contra o América-MG, em Londrina, pela 29ª rodada, no dia 9 de outubro, já que a 10ª rodada das Eliminatórias está marcada para o dia 11, terça-feira. Além dos dois estrangeiros, o Palmeiras também não terá nesta segunda-feira o atacante Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com Barrios sendo apenas opção no banco de reservas, Edu Dracena deverá substituir Mina, enquanto Cleiton Xavier e Erik brigam pela vaga do camisa 7. Na manhã deste sábado, o goleiro Fernando Prass em recuperação de uma cirurgia no cotovelo direito, fez manutenção física com o preparador Thiago Maldonado. O restante do grupo aprimorou fundamentos, sobretudo finalizações, no campo ao lado. Na parte final, os atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.