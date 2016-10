03/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



Uma eleição sem ostentação

EM TERESINA, candidatos chegaram cedo às seções para confirmar o voto nos candidatos de sua preferência





O volume de doações às campanhas municipais deste ano caiu a praticamente um terço do total doado nas eleições de 2012. O Tribunal Superior Eleitoral contabilizou até ontem à tarde o volume de R$ 2,381 bilhões, ante R$ 6,299 bilhões registrados nas eleições realizadas há quatro anos. Em termos de gastos, os valores são de R$ 2,131 bilhões este ano e de R$ 6,243 no pleito anterior. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, considerou a queda "significativa" e creditou essa a redução de dois terços às mudanças no regime de doações, que passou a restringir doações de pessoas jurídicas a partir deste ano. O ministro considerou que, pelo menos no aspecto visual, os sinais exteriores de riqueza, as campanhas ficaram mais modestas este ano. "Isso não se discute e isso é um dado positivo, independentemente do que se venha a falar sobre eventuais desvios. As cidades estão mais limpas", avaliou Gilmar Mendes, indicando que houve redução de pagamentos de marqueteiros. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral lembrou que os números não incluem os gastos com caixa 2. Ele destacou que há ainda três dias para que as campanhas prestem contas em relação ao pleito em curso, por isso os números oficiais podem subir. Com a proibição do dinheiro das empresas nas campanhas, os partidos e candidatos se viraram com os recursos públicos. Os levantamentos feitos antes das eleições de ontem indicavam que o uso de dinheiro do Fundo Partidário para bancar os candidatos a prefeito superou, nos 34 primeiros dias de campanha, tudo o que foi aplicado em toda a eleição de 2012. Segundo o TSE, em 62% dos municípios brasileiros, o teto de gastos é de R$ 108.039,06 para prefeito e de R$ 10.803,91 para vereador. A proibição do financiamento de campanhas por parte de empresas aumentou as possibilidades para que os candidatos buscassem meios para abastecer suas campanhas com recursos oriundos do chamado caixa 2. Nos próximos dias, a Justiça Eleitoral, os partidos, os candidatos e o eleitor terão um balanço real dessa experiência da primeira eleição sem financiamento privado.