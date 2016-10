03/10/2016 09:00:00 - Polícia



Homem e menino de 6 anos são executados

clique para ampliar

Corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresina





Um jovem de 27 anos e uma criança de apenas seis anos de idade foram executados a tiros na noite da sexta-feira (30) em Demerval Lobão, a 30 km de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de acerto de contas por causa de tráfico de drogas e a criança teria sido baleada porque os atiradores acharam que era filho do alvo. O crime, que ocorreu na Rua Vitória, bairro Cidade Nova, chocou a cidade com pouco mais de 13 mil habitantes. Policiais estão em diligência para tentar identificar os atiradores. Conforme informações preliminares repassadas aos militares, duas pessoas chegaram em uma motocicleta atirando. O menino teria sido atingido por pelo menos três disparos e era vizinho do homem que também foi executado. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Teresina. A Polícia Civil investiga o caso.