Dezoito capitais escolherão prefeitos em 2° turno

O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) acena para a militância ao comemorar a ida ao 2º turno no Rio





Dezoito das 26 capitais terão segundo turno. O número é maior que nas últimas eleições, em 2012, quando 17 capitais tiveram segundo turno. A votação ocorre próximo dia 30. Confira os resultados: RIO DE JANEIRO - O senador Marcelo Crivella (PRB), 58, e o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), 49, vão se enfrentar no segundo turno das eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os dois foram os mais votados no pleito de ontem, confirmando o cenário apontado nas primeiras pesquisas de intenção de voto divulgadas no período eleitoral. Crivella terminou o primeiro turno com 27,8% dos votos válidos, seguido por Freixo, que obteve 18,37%. BELO HORIZONTE - Com 92,30% das urnas apuradas, João Leite PSDB tem 33,54% dos votos válidos, e disputará o segundo turno com Alexandre Kalil (PHS), que tem 26,50%. Em terceiro lugar aparece Rodrigo Pacheco (PMDB), com 10,07%; em quarto, Reginaldo Lopes (PT), com 7,31%. RECIFE - O segundo turno das eleições para prefeito do Recife será disputado entre os candidatos Geraldo Julio (PSB), atual prefeito da cidade, e João Paulo (PT), ex-prefeito da capital pernambucana. Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% dos votos apurados, Geraldo teve 430.997 votos, o que corresponde a 49,34% dos votos válidos. João Paulo re-cebeu 207.529 votos, o equivalente a 23,76%. O terceiro colocado foi Daniel Coelho (PSDB), com 162.356 votos, ou 18,59%. PORTO ALEGRE - O atual vice-prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (PMDB), e o deputado federal Nelson Marchezan Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para a prefeitura da capital gaúcha. Melo e Marchezan lideraram as últimas semanas de campanha e ultrapassaram os dois candidatos de esquerda que iniciaram a disputa na ponta. Com 95% dos votos apurados pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), às 19h25 de ontem, Marchezan tinha conseguido 29,5% dos votos válidos, contra 26% de Melo. FORTALEZA - O atual prefeito, Roberto Claudio (PDT), 41, vai disputar o segundo turno com Capitão Wagner (PR), 37, em Fortaleza (CE). Contando com a presença constante do ex-presidente Lula em sua campanha, a petista Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza entre 2005 e 2012, foi preterida na disputa, assim como os candidatos Heitor Férrer (PSB), Ronaldo Martins (PRB), João Alfredo (PSOL), Francisco Gonzaga (PSTU) e Tin Gomes (PHS). SÃO LUÍS - A disputa pela prefeitura de São Luís (MA) vai para o segundo turno entre os candidatos Edivaldo Holanda Júnior (PDT), que tenta reeleição, e o deputado estadual Eduardo Braide (PMN). ARACAJU - A capital de Sergi-pe, Aracaju, terá segundo turno entre o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e Valadares Filho (PSB). Às 20h13, com 90,52% das urnas apuradas, Edvaldo tinha 38,82% dos votos válidos. Já Valadares Filho recebeu 37,95%. CUIABÁ - Os candidatos Emanuel Pinheiro (PMDB) e Wilson Santos (PSDB) disputarão o segundo turno na corrida para a Prefeitura de Cuiabá. Com 99% dos votos apurados, Pinheiro tinha 34% dos votos válidos, contra 28% de Santos. MANAUS - A disputa pela Prefeitura de Manaus (AM) vai para o segundo turno. Com 95% dos votos apurados, às 19h20, o atual prefeito e candidato à reeleição, Artur Virgilio Neto (PSDB), 70, conseguiu 35,28% dos votos válidos e terá a companhia do candidato do PR, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos, 43, na segunda fase da eleição. Ramos teve 24,81% dos votos. GOIÂNIA - Os candidatos à Prefeitura de Goiânia Iris Re-zende (PMDB) e Vanderlan (PSB) vão se enfrentar no segundo turno das eleições. Os eleitores vão decidir quem será o novo prefeito da capital goiana no próximo dia 30. FLORIANÓPOLIS - Numa disputa entre dois grupos políticos tradicionais, o deputado estadual Gean Loureiro (PMDB) e a ex-prefeita Angela Amin (PP) irão para o segundo turno em Florianópolis. Os dois fazem parte de grupos políticos que há décadas se alternam na prefeitura da capital catarinense e no governo do Estado. VITÓRIA - O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), disputará o segundo turno das eleições municipais com Amaro Neto (SD). Até o fechamento desta edição Rezende vencia o primeiro turno com cerca de 47% dos votos válidos. Neto ficou com cerca de 32%. A terceira colocação é de Lelo Coimbra (PMDB), com 14% dos votos válidos. MACAPÁ - O prefeito de Ma-capá e candidato à reeleição, Clécio Luis (Rede), fará o segundo turno da disputa pelo comando da capital do Amapá contra Gilvam Borges (PMDB). Às 18h47, com 94,69% das urnas apuradas, Clécio tinha 44,52% dos votos válidos, contra 26,44% de Gilvam. BELÉM - O deputado federal Edmilson Rodrigues (PSOL), 59, e o atual prefeito, Zenaldo Coutinho (PSDB), 55, disputarão o segundo turno das eleições pela Prefeitura de Belém (PA). A disputa foi decidida nos últimos dias, com o tucano superando na reta final o candidato do PSD, o deputado federal Éder Mauro. CURITIBA - O engenheiro e ex-ministro Rafael Greca (PMN), 60, e o ex-radialista Ney Leprevost (PSD), 42, irão disputar o segundo turno na eleição municipal de Curitiba. Com isso, o advogado e atual prefeito, Gustavo Fruet (PDT), perdeu a chance de comandar a capital paranaense por mais quatro anos. MACEIÓ - O segundo turno das eleições para prefeito de Maceió será disputado entre os candidatos Rui Palmeira (PSDB) e Cícero Almeida (PMDB). Segundo a Justiça Eleitoral, com 99.67% dos votos apurados, Rui teve 196.467 votos, o que corresponde a 46,88% dos votos válidos. Cícero recebeu 103.597 votos, o equivalente a 24,72%. JHC (PSB), que se manteve em terceiro lugar nas pesquisas durante toda a campanha do 1º turno, teve 21,78% dos votos. PORTO VELHO - A eleição para a prefeitura de Porto Velho será decidida no 2º turno entre Dr Hildon Chaves (PSDB) e Léo Moraes (PTB). De acordo com a apuração de votos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dr Hildon ficou em primeiro lugar com 57.954 votos, ou seja, 27,20% do total. Já Léo obteve 55.656 votos, isto é, 26,12% do total. O segundo turno será no dia 30 de outubro. CAMPO GRANDE - O segundo turno das eleições para prefeito de Campo Grande será disputado entre os candidatos Marquinhos Trad (PSD) e Rose Modesto (PSDB). Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% dos votos apurados às 18h33 (de MS), Trad teve 147.694 votos, o que corresponde a 34,57% dos votos válidos. Rose recebeu 113.738 votos, o equivalente a 26,62%. Alcides Bernal (PP), atual prefeito e candidato à reeleição, ficou em terceiro com 111.128 votos, o que representa 26,01%.