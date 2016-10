03/10/2016 09:00:00 - Geral



Saiba quem são os prefeitos eleitos dos municípios do Piauí

ACAUÃ- Molão (PSD) com 2.345 votos - 51,40% AGRICOLÂNDIA- Walter Alencar (PP) com 3.309 votos- 79,54% ÁGUA BRANCA - Jonas (PSD) com 6.354 votos - 51,61% ALAGOINHA DO PIAUÍ- Jorismar (PT) com 2.597 votos- 51,06% ALEGRETE DO PIAUÍ- Márcio Alencar (PT) com 1956 votos-53,04% ALTO LONGÁ- Henrique César (PSD) com 5.299 votos-53,63% ALTOS - Patrícia Leal (PT) com 17.175 votos- 70,48% ALVORADA DO GURGUEIA- Luis Martins (PMDB) com 1.969 votos- 55,89% AMARANTE- Diego Teixeira (PP) com 5.225 votos- 45,06% ANGICAL DO PIAUÍ- Neta Santos (PR) com 3.112 votos- 59,03% ANÍSIO DE ABREU- Raimundo Nei (PDT) com 2.938 votos- 54,11% ANTÔNIO ALMEIDA- JB (PSB) com 1,392 votos-56,52% AROAZES- Tomé (PTB) com 2.506 votos- 56,49% AROEIRAS DO ITAIM- Wesley de Deus (PTB) com 1,577 votos- 53,17% ARRAIAL-Numa S Porto (PDT) com 1731 votos-52,74% ASSUNÇÃO DO PIAUÍ- Netinho (PSD) com 2,627 votos- 53,50% AVELINO LOPES- Diostenes (PP) com 3.784 votos- 53,07% BAIXA GRANDE DO RIBEIRO- Ozires Castro (PSB) com 4.165 votos-53,76% BARRA D'ALCÂNTARA- Claudison Brito (PP) com 1532 votos- 55,93% BARRAS- Carlos Monte (PTB) com 13,959 votos- 52,16% BARREIRAS DO PIAUÍ- Mauricin (PSB) com 1.463 votos-53,71% BARRO DURO- DR Deusdete (PSB) com 2.038 votos- 42,59% BATALHA- João Messias (PP) com 7.348 votos-45,16% BELA VISTA DO PIAUÍ- Eloisio Coelho (PTB) com 1.453 votos-50,05% BELÉM DO PIAUÍ- Ademar (PMDB) com 1.814 votos-76,51% BENEDITINOS- Jullyvan Mendes (PSDB) com 4.061 votos-55,20% BERTOLÍNIA- Luciano Fonseca (PT) com 2.204 votos-55,47% BETÂNIA DO PIAUÍ- Fábio (PP) com 3.137 votos-69,96 BOA HORA-Francieudo (PSD) com 2.505 votos-53,20% BOCAINA- Erivelto Barros (PSB) com 2.772 votos-56,10% BOM JESUS- Marcos (PSDB) com 7.671 votos-57,91% BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ- Apolinário (PSDC) com 3.802 votos- 80,65% BONFIM DO PIAUÍ- Paulão (PSD) com 1.935 votos-47,25% BOQUEIRÃO DO PIAUÍ- Solteiro (PT) com 2.571 votos- 60,94% BRASILEIRA- Paula Araújo (PSD) com 2.772 votos-50,34% BREJO DO PIAUÍ- Etinho (PTC) com 2.176 votos- 75,50% BURITI DOS LOPES- Junior Percy (PTB) com 6.858 votos- 55,14%; BURITI DOS MONTES- Valmi Soares (PSD) com 2.800 votos-57,63; CABECEIRAS DO PIAUÍ- DR. José Joaquim (PP) com 4.198 votos- 56,21%; CAJAZEIRAS DO PIAUÍ- Aldemar (PT) com 1.409 votos-53,09%; CAJUEIRO DA PRAIA- DR.Girvaldo (PRB) com 2.294 votos-50,02%; CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ- Vianey (PSB) com 3.039 votos-75,24%; CAMPINAS DO PIAUÍ- Neim (PRTB) com 2.192 votos-52,97%; CAMPO ALEGRE DO FIDALGO- Israel da Mata (PTB) com 1.947 votos-53,96%; CAMPO GRANDE DO PIAUÍ- Baiá (PMDB) com 2.206 votos- 52,44%; CAMPO LARGO DO PIAUÍ- Rômulo (PMDB) com 2.535 votos-58.84% CAMPO MAIOR- Professor Ribinha (PT) com 14.264 votos-51,63% CANAVIEIRA- Joan Rocha (PT) com 1.510 votos-54,43%; CANTO DO BURITI- Marquinhos (PP) com 6.039 votos-50,33% CAPITÃO DE CAMPOS- Tim Medeiros (PSB) com 3,761 votos- 50,89%; CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA- Gabriela Coelho (PROS) com 1.499 votos-53.52% CARACOL- Gilson Filho (PSB) com 3.866 votos-60,21%; CARAÚBAS DO PIAUÍ- Caburé (PT) com 2.486 votos-64,59%; CARIDADE DO PIAUÍ- Toninho de Caridade (PSD) com 2.295 votos-57,63%; CASTELO DO PIAUÍ- Magno (PT) com 6.866 votos-58.03%; CAXINGÓ- Washington (PMDB) com 2.085 votos-49,22%; COCAL- Rubens Vieira (PSDB) com 10.093 votos-61,95% COCAL DE TELHA- Ana Célia (PP) com 2.267 votos-68.30% COCAL DOS ALVES- Osmar Vieira (PT) com 2.259 votos-51,73% COIVARAS- Marcelinho (PT) com 2.548 votos-62,73%; COLÔNIA DO GURGUEIA- Doquinha (PT) com 2.200 votos-52,12% COLÔNIA DO PIAUÍ- Lúcia Moura (PP) com 2.408 votos-50,55%; CONCEIÇÃO DO CANINDÉ- Mirim (PP) com 2.166 votos-57.62%; CORONEL JOSÉ DIAS- Maninho (PSB) com 1.967 votos-50,67%; CORRENTE- Murilo (PP) com 8.044 votos-54,68%; CRISTALÂNDIA- Ariano Messias (PP) com 2.614 votos-56.99%; CRISTINO CASTRO- Manoel Junior (PSB) com 2.636 votos-44,84%; CURIMATÁ- Valdecir Junior (PSDB) com 3.900 votos-56,00%; CURRAL NOVO DO PIAUÍ- Junior de Abel (PMDB) com 1.700 votos-50,69%; CURRALINHOS- Alcides Oliveira (PSB) com 1640 votos- 43,15%; DEMERVAL LOBÃO- Junior Carvalho (PMDB) com 7.729 votos-82,91%; DIRCEU ARCOVERDE- Carlão do Feijão (PSB) com 2,451 votos- 54,35%; DOM EXPEDITO LOPES- Valmir Barbosa (PDT) com 2.563 votos- 50,02%; DOMINGOS MOURÃO- Júlio César (PTB) com 1.461 votos-50,24%; ELESBÃO VELOSO- Ronaldo Barbosa (PTB) 5.739 votos- 60,18%; ELISEU MARTINS- DR. Marcos (PSD) 1.939 votos-59,46%; ESPERANTINA- Vilma Amorim (PT) com 11.314 votos- 49,48%; FARTURA- DR. Laênio (PSB) 2.001 votos-61,84%; FLORES- Nael Barros (PTB) 1.992 votos- 52,70%; FLORESTA DO PIAUÍ- Milton (PTB) 1.168 votos-56,45%; FLORIANO- Joel Rodrigues (PP) 16.040 votos- 46,96%; FRANCINÓPOLIS- Paulo César (PSB) 1.768 votos-50,72; FRANCISCO AYRES- Valdir Nunes (PDT) 2.135 votos- 60,36%; FRANCISCO MACEDO- Nonato Alencar (PSB) 1.229 votos- 55,74% FRANCISCO SANTOS- DR. Luis José (PT) 3.514 votos- 54,04; FRONTEIRAS- Maria José (PMDB) 4.239 votos-53,34%; GEMINIANO- Erculano (PP) 2.578 votos-54,48%; GILBUES- Leo Matos (PPL) 3.478 votos-57,84; GUADALUPE- Neidinha (PSD) 4.290 votos- 61,90% GUARIBAS- Claudiane (PP) 2.264 votos- 54,24% HUGO NAPOLEÃO- Hélio (PT) 2.319 votos- 66,35%; ILHA GRANDE- Herbert Silva (PMDB) 3.406 votos-55,33%; INHUMA- Silva Júnior (PT) 4.609 votos- 47,61%; IPIRANGA DO PIAUÍ- Zé Maria (PP) 2.939 votos- 50,12% ISAIAS COELHO- DR. Eudes (PMDB) 2.615-52,95%; ITAINÓPOLIS- DR. Paulo Lopes (PDT) 3.171 votos- 42,63%; ITAUEIRA- Chico Moura (PSD) 2.662 votos- 100%; JACOBINA- GD (PMN) 2.740 votos- 65,08%; JAICÓS- Nenen de Edite (PSD) 4.322 votos-43,96%; JARDIM DO MULATO- Airton (PT) 1.773 votos-53,16%; JATOBÁ DO PIAUÍ- José Carlos (PT) 2.406 votos- 51,50% JERUMENHA- Aldara Pinto (PR) 2.036 votos- 53,15%; JOÃO COSTA- Gilson Castro (PV) 1.569 votos- 57,77%; JOAQUIM PIRES- Genival Bezerra (PT) 5.895 votos- 62,41%; JOCA MARQUES- Betão (PTB) 2.691 votos- 75,85%; JOSÉ DE FREITAS- Roger Linhares (PP) 14.827 votos-57,51%; JUAZEIRO DO PIAUÍ- Zevaldo (PSD) 2.629 votos- 60,09%; JULIO BORGES- Eduardo Henrique (PP) 2.478 votos 59,14%; JUREMA- Elder (PT) 1913 votos- 51,16%; LAGOA ALEGRE- Carlos Magno (PMDB)- 2.731 votos- 44,75%; LAGOA DE SÃO FRANCISCO- Veridiano Melo (PSB) 2.071 votos- 51,65%; LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ- Gilson Nunes (PDT) 1.948 votos- 60,80%; LAGOA DO PIAUÍ- Antonio Neto (PMDB) 1.778 votos-50,79%; LAGOA DO SÍTIO- Antonio Ditoso (PT) 1.806 votos- 54,68%; LAGOINHA DO PIAUÍ- DR. Alcione (PTB) 1.251 votos- 55.50%; LANDRI SALES- Aurélio Sá (PSB) 1.986 votos- 52,60%; LUIS CORREIA- Kim do Caranguejo (PSB) 11.726 votos- 61,78%; LUZILÂNDIA- Ronaldo Gomes (PTC) 8,188 votos- 54,07%; MADEIRO- Zé Neto (PP) 2.795 votos- 57,80%; MANOEL EMÍDIO- Zé Medeiros (PTB) 1.973 votos- 53,85%; MARCOLÂNDIA- Chico Pitu (PT) 2.957 votos- 53,00%; MARCOS PARENTE- Pedro Nunes (PT) 1.667 votos- 50,64%; MASSAPÊ DO PIAUÍ- Chico Carvalho (PP) 2.754 votos- 59,34%; MATIAS OLIMPIO- Fogoio (PSD) 2.534 votos- 39,60%; MIGUEL ALVES- Oliveira Junior (PT) 10.961 votos- 64,71%; MIGUEL LEÃO- Roberto Nascimento (PR) 620 votos- 100% MILTON BRANDÃO- Casa Grande (PT) 2.265 votos-50,76%; MONSENHOR GIL- João Luiz (PSD) 4.509 votos- 70,89%; MONSENHOR HIPÓLITO- DR. Zenon Bezerra (PSB) 3.086 votos-52,76%; MONTE ALEGRE- Davi (PSB) 3.849 votos-54,56%; MORRO CABEÇA NO TEMPO- Batista (PRTB) 1.784 votos- 55.27%; MORRO DO CHAPÉU- Marcos Henrique (PSD) 2.068 votos-50,69%; MURICI DOS PORTELAS- Dr. Ricardo Sales (PSD) 3.906 votos- 59.02%; NAZARÉ DO PIAUÍ- Nonato de Abílio (PR) 3.45 votos- 57,89%; NAZÁRIA- Osvaldo Bonfim (PT) 4.598 votos- 51,94%; NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- Luizinho Cardoso (PC do B) 2.966 votos-73,00%; NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS- Manoel do Fernandinho (PT) 3.096 votos-50,10%; NOVA SANTA RITA- Antônio Chico (PDT) 1.727 votos- 55,94%; NOVO ORIENTE- Arnilton Nogueira (PTC) 2227- 54,30%; NOVO SANTO ANTÔNIO- Edgar Bona (PT) 2.363- 67,75%; OEIRAS- Zé Raimundo (PP) 11.481 votos- 52,62%; OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ- Antonio Francisco (PSB) 1716 votos- 100% PADRE MARCOS- Valdinar (PSB) 1916 votos- 39,16%; PAES LANDIM- Gutin (PT) com 1.580 votos- 51,07% PAJEÚ DO PIAUÍ- Sebastiana do Cláudio (PR) 1.670 votos-61,97%; PALMEIRA DO PIAUÍ- João da Cruz (PTB) 2.602 votos-65,02%; PALMEIRAIS- Reginaldo Júnior (PDT) 4.846 votos-50,10%; PAQUETÁ- DR.Thales (PMDB) 1.873 votos- 56,36%; PARNAGUÁ- Alemão (PPL) 2.543 votos- 47,82%; PARNAÍBA- Mão Santa (SD) 35.585 votos- 45,53%; PASSAGEM FRANCA- Lan (PP) 1.743 votos- 52,66%; PATOS- Agenilson (PSB) 2.215 votos- 51,18%; PAU D'ARCO- Nilton Bacelar (PP) 1.882 votos- 47.09% PAULISTANA- Didiu (PSB) 7.416 votos- 58,80%; PAVUSSU- Julimar (PTB) 1.968 votos- 61,71%; PEDRO II- Alvimar Martins (PP) 12.615 votos- 53,92%; PEDRO LAURENTINO- Leo Leite (PP) 1.267 votos- 52,59%; PICOS- Padre Walmir (PT) 20.133 votos- 48.13%; PIMENTEIRAS- Venicio do Ó ( PTB) 4.175 votos- 55.25%; PIO IX- Regina Coeli (PSB) 4.364 votos- 38,29% PIRACURUCA- Raimundo Alves Filho (PSD) 9.157 votos- 51,11% PIRIPIRI- Luiz Meneses (PMDB) 17.956 votos- 49,71%; PORTO- Dó Bacelar (PP) 4.313 votos-63,61% PORTO ALEGRE DO PIAUÍ- Márcio Neiva (PMDB) 906 votos- 55,69%; PRATA DO PIAUÍ- Neguim Barbosa (PTN) 1.300 votos- 50,59%; QUEIMADA NOVA- Raimundo Julio (PP) 2.202 votos- 41,08%; REDENÇÃO DO GURGEIA- Dr. Macaxeira (PHS) 3.235 votos- 62,62%; REGENERAÇÃO- Dr. Hermes Junior (PR) 5.739 votos- 52,55%; RIBEIRA DO PIAUÍ- prof. Arnaldo (PRTB) 1.398 votos- 46.06%; RIBEIRO GONÇALVES- Dr. Lindenberg (PT) 2.315 votos- 50,48%; RIO GRANDE DO PIAUÍ- Dr. Mauricio (PP) 2.748 votos- 59,16%; SANTA CRUZ DO PIAUÍ- Barroso Neto (PTB) 2.414-53,78%; SANTA CRUZ DOS MILAGRES- Dr. Wilney (PR) 1.657 votos- 55.33%; SANTA FILOMENA- Dr. Carlos (PP) 2.297 votos- 58,31%; SANTA LUZ- Cidelton (PMDB) 1.842 votos- 51,31%; SANTA ROSA DO PIAUÍ- Veríssimo (PT) 1.816 votos- 51,07%; SANTANA DO PIAUÍ- Chico Borges (PTB) 1.427 votos- 45,49%; SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- Wellington Carlos (PP) 1841 votos- 38,94%; SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- Dr. Adalberto Filho (PSD) 919 votos- 58,46%; SANTO INÁCIO DO PIAUÍ- Tairo Mesquita (PSB) 1864- 68,83%; SÃO BRAZ DO PIAUÍ- Nilton (PMDB) 1859 votos 61,58%; SÃO FELIX DO PIAUÍ- Jailson Pio (PP) 1836 votos- 53,20; SÃO FRANCISCO DE ASSIS- Josimar Oliveira (PP) 1402- 38,25%; SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ- Antonio De Lú (PSDB)- 2540- 54,64%; SÃO GONÇALO DO GURGUEIA- Paulinho Enfermeiro (PT do B) 1090 votos-58,20%; SÃO GONÇALO DO PIAUÍ- Junior Ribeiro (PSB) 2152-54,70%; SÃO JOÃO DA CANABRAVA- Márcia Abreu (PMDB)2519 votos- 56,05%; SÃO JOÃO DA FRONTEIRA- Lincoln ( PSB) 2188 votos- 56,73%; SÃO JOÃO DA SERRA- Ananias André (PPS) 3.307 votos- 69,01; SÃO JOÃO DA VARJOTA- Jeli Neri (PP) 2253 votos-72,61%; SÃO JOÃO DO ARRAIAL- Vilma Lima (PT) 2787 votos-51,97%; SÃO JOÃO DO PIAUÍ- Dr. Gil Carlos (PT) 5.619 votos- 51,18; SÃO JOSÉ DO DIVINO- Antonio Felícia (PT) 2573 votos- 66,64; SÃO JOSÉ DO PEIXE- Valdemar Santos (PMDB) 1405 votos- 52,37%; SÃO JOSÉ DO PIAUÍ- Netão Bezerra (PSD) 2744 votos-57,47%; SÃO JULIÃO-Dr. Jonas(PSB) 2.938 votos- 64,83%; SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ-Michele (PP) 1965 votos- 50,24%; SÃO LUIS DO PIAUÍ- Renato (PT) 1286 votos-61,38%; SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE- Josemar (PMDB) 1302 votos- 63,82%; SÃO MIGUEL DO FIDALGO- Cristóvão Dias (PSD) 1159 votos- 53,68%; SÃO MIGUEL DO TAPUIO- Pompilim (PSB) 5824 votos- 100%; SÃO PEDRO DO PIAUÍ-Junior Bill (PSDB) 4488 votos- 51,85%; SÃO RAIMUNDO NONATO- Carmelita Castro (PP) 9176 votos- 49,83%; SEBASTIÃO BARROS- Onelio (PTB) 1916 votos- 57,78%; SEBASTIÃO LEAL- Angelo Pereira (PT) 2159 votos-72,23%; SIGEFREDO PACHECO- Oscar Bandeira (PP) 3011 votos-45,77%; SIMÕES- Zé Ulisses (PP) 5355 votos- 59,00%; SIMPLÍCIO MENDES- Dr.Heli(PSD) 3965 votos-52,92%; SOCORRO DO PIAUÍ -Zitim(PMDB)2055 votos- 54,61%; SUSSUAPARA-Dr Evaldo Pe Trocado (PP) 2708 votos-50,58%; TAMBORIL DO PIAUÍ- Delcides(PTB) 1226 votos- 57,50%; TANQUE DO PIAUÍ- Filho Tiú (PT) 1.244 votos- 58,32% TERESINA- Firmino Filho(PSDB) 220.042 votos- 51,14% UNIÃO- Dr. Paulo Henrique(PSD) 13.572 votos-50,26%; URUÇUÍ- Dr. Wagner(PROS) 7550 votos- 56,99%; VALENÇA DO PIAUÍ- Ceiça Dias(PTC) 4734 votos- 37,51%; VÁRZEA BRANCA- Idevaldo(PSB) 1854 votos-54,67%; VÁRZEA GRANDE- Regina do Luis Filho (PCdoB) 2.211votos- 39,94%; VERA MENDES- Milton(PSD) 1440 votos-50,97%; VILA NOVA DO PIAUÍ- Edilson Brito(PTB) 1578 votos- 64,65%; WALL FERRAZ-Dr Danilo(PSB)- 2008 votos- 62,36%