Firmino Filho ontem à noite no comitê de campanha, com a esposa Lucy e o vice Luiz Júnior: quarto mandato





O prefeito de Teresina, Fir-mino Filho (PSDB), foi reeleito ontem no primeiro turno das eleições, com 220.042 votos, o correspondente a 51,14% dos votos válidos. O deputado estadual José Pessoa Leal, o Dr. Pessoa (PSD), segundo colocado, obteve 171.113 votos, ou 39,77%. Amadeu Campos (PTB) ficou com 28.669 (6,66%), Everton Diego (PSOL) teve 5.108 (1,19%), Luciane Santos (PSTU), 2.745 votos (0,64%, Quem Quem (PTN) ficou com 1.819 (0,42%) e Lourdes Melo (PCO) contabilizou 786, ou 0,18%. Na totalização final, dos 531.952 eleitores aptos a votar, compareceram 469.558 (88,27% do total de votos). Foram 62.394 abstenções (11,82%) e 29.931 votos nulos (6,37%) e 9.345 votos brancos (1,99%). Aos 52 anos de idade, Firmino Filho foi reeleito para administrar a cidade pela quarta vez - a primeira eleição foi em 1996, foi reeleito em 2000 e eleito novamente em 2012. Nestas eleições, Firmino teve o apoio direto do senador Ciro Nogueira (PP), mas contou com o apoio indireto do governador Wellington Dias (PT) nas parcerias para obras e serviços na capital. "Quero agradecer ao povo que nos acolheu e agradecer a nossa militância. É um momento de alegria e gratidão para continuar avançando. Toda campanha é tensa e árdua. Agora, queremos produzir resultados que o povo deseja. E vamos continuar lutando por isso. A democracia funciona e queremos continuar a renovar a fé e a esperança pelo desenvolvimento de nossa cidade", comentou o prefeito, ontem à noite, depois de divulgado o resultado. Ele disse que agora é um prefeito mais maduro, mais preparado e mais comprometido com as transformações da cidade. "Sou grato a cidade por tudo que nos confiou na vida pública. Cada passo dessa caminhada é um resgate a essa divida que tenho com o povo de Teresina. A minha vida pública é junta e misturada com a população de Teresina. Com 32 anos, a população confiou na gente e compreendeu nosso esforço. Compreendeu nosso trabalho e vai ao extremo de perdoar meus erros. Tenho uma dívida infinita e queremos resgatar e pagar essa divida", acrescentou Firmino. Firmino Filho afirmou que o eleitor de Teresina é exigente e exige uma postura e um comportamento coerente com as idéias e as ações.