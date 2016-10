04/10/2016 09:00:00 - Nacional



Alta abstenção é 'mensagem à classe política', diz Temer



Divulgação Michel Temer fez uma avaliação do alto índice de abstenção das eleições





O presidente da República, Michel Temer, afirmou, ontem (3), que o alto índice de abstenção de eleitores no primeiro turno das eleições municipais de domingo (2) é um recado da população à classe política. A declaração foi dada durante entrevista coletiva após reunião com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, na residência oficial Quinta de Olivos, em Buenos Aires. Mais de 25 milhões de eleitores (17,58%) não compareceram às urnas para votar no primeiro turno das eleições municipais em todo o país. Nove cidades do país tiveram índice de abstenção acima de 30%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de faltosos totalizou 25.330.431. O percentual é superior aos pleitos municipais de 2012 e de 2008. "Não se pode relativizar [a decepção da população] com o partido A ou B. É uma mensagem que se dá à classe política brasileira para que ela reformule costumes inadequados. Vejam o candidato em São Paulo que se elegeu no primeiro turno e falava que era gestor, não político", disse Temer, se referindo ao novo prefeito eleito da capital paulista, João Doria (PSDB). Ao falar sobre o resultado do PMDB nas eleições, Temer disse que o partido tem muita capilaridade e lembrou que ele não participou de campanhas. "Não participei de nenhuma campanha porque a base parlamentar era muito ampla. Não saí da sala da Presidência da República, nem fui ao meu estado", ressaltou. Questionado sobre o motivo de ele não ter ido votar neste domingo no horário divulgado para a imprensa, o presidente riu e disse que teve de antecipar o horário do voto devido a um compromisso. Ele negou que estivesse fugindo de manifestantes. "Protestos são naturais, um rescaldo do que aconteceu no país. Mas, surgiu um compromisso", afirmou. Reunião - Na reunião que teve com Macri, ambos conversaram sobre economia, a situação na fronteira entre os dois países e as relações do Mercosul. Após o encontro, o presidente brasileiro defendeu que as duas nações precisam rever suas políticas de concessões e que é necessário flexibilizar as regras do Mercosul para que cada estado integrante do bloco possa desfrutar melhor de suas relações internacionais. "Queremos incrementar nossas relações políticas, econômicas e comerciais. Temos de ajustar pontos", comentou. Em relação à Argentina, Temer citou que o país e o Brasil têm "mais ou menos os mesmos problemas, seja no tocante da pobreza, seja no do desemprego". Ele aproveitou a oportunidade para defender a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC que limita os gastos públicos, principal proposta do governo para reequilibrar as contas públicas. Questionado sobre o imbró-glio envolvendo a presidência do Mercosul, que deveria ser da Venezuela devido ao sistema de rotatividade no comando do bloco, o peemedebista falou que tanto o Brasil quanto os demais membros do grupo querem que o país cumpra os requisitos necessários para se adequar às regras do bloco. "Temos alguma preocupação com a preservação dos direitos políticos", afirmou. O presidente argentino, Mauricio Macri, disse após o encontro que o Brasil é formado por gente talentosa e recursos naturais "incríveis", o que colabora para que haja um trabalho em conjunto. "O livre comércio é um caminho que se abre. Temos que nos preparar melhor para a integração com o mundo. [...] Temos que cuidar de cada posto de trabalho que temos em nossos países e criar mais [empregos]", disse.