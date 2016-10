Este ano, nove datas festivas caíram no meio da semana, fato que chega a ser bom para muitos trabalhadores e ruim para o comércio da capital. Com as lojas fechadas, o varejo tem grandes prejuízos. De acordo com estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, este ano os feriados nacionais devem provocar um impacto negativo de R$ 13,8 bilhões no varejo brasileiro.

"Um feriado nos prejudica bastante, já que quando não se vende e há custos maiores a cumprir, o comércio fica no prejuízo. Nós queremos é que esse quadro de folgas seja ajustado para que se reduza o número de feriados ao máximo, trazendo ao comércio uma melhora", afirma Luís Veloso, presidente do Sindicato dos Lojistas de Teresina -Sindilojas.

Neste mês, além do feriado do Dia das Crianças, que será agora dia 12 (quarta-feira), Teresina terá mais outro feriado no meio da semana que será o dia 19, Dia do Piauí (quarta-feira). Para compensar as perdas do dia 19, o comércio da capital não fecha dia 12 e as lojas vão receber os clientes de 8h às 18h.

A expectativa de vendas para o Dia das Crianças não é tão boa, mas a esperança é de as vendas se igualem ao que foi ano passado. "Nós estamos no período das vacas magras e as vendas não estão dentro do que a gente espera, mas queremos que nesta data festiva não caia mais, seja igual ao ano passado, quando as vendas superaram os 20%", destaca Luís Veloso.

A gerente de loja Berna-dete Barbosa diz que as vendas para as crianças ainda estão tímidas, mas a expectativa é que aumente na semana do feriado. "A crise e esta greve dos bancos têm atrapalhado muito a vida dos brasileiros, mas esperamos uma movimentação maior na semana da criança. Neste período, nossas vendas aumentam em 40%", ressalta a gerente.

A consumidora Claudia Sousa quis ir na contramão do esperado e se antecipou para comprar o presente de sua sobrinha. "Ela tem dois anos e gostaria de dar a ela uma bicicleta. Me antecipei para não pegar filas e para ter preços mais em conta. Até o momento estou achando os preços favoráveis ao produto que quero comprar", conclui.