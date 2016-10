04/10/2016 09:00:00 - Geral



Estudos são intensificados no último mês de preparação



clique para ampliar

Na reta fina de preparação para o exame, as revisões oferecidas pelo Estado serão dobradas





Pouco mais de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio 2016 (Enem), que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, alunos e professores entram na reta final e intensificam nas jornadas estudantis e busca do melhor desempenho. No Piauí, segundo a Secretaria de Educação (Seduc), dos 190 mil alunos do Ensino Médio, pelo menos 25 mil alunos devem fazer o exame neste ano. Em algumas escolas particulares da capital, as aulas para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio acontecem com um cronograma diferenciado, voltado exclusivamente para o exame. A aluna Sarah Gomes afirma que os últimos meses são de extremo cansaço, mas por uma boa causa. "Chega em outubro e a gente já está cansado, porque são muitas aulas e provas, mas todos os que estão estudando sabem que é por uma boa causa. Aqueles que são mais desinteressados já desistiram e vão só por obrigação, mas quem quer de verdade não se deixa abater pela carga horária das aulas", comenta. Já para os alunos da rede pública, as grandes revisões são boas oportunidades de rever o conteúdo. Aluna de uma escola pública da zona Sul da capital, a jovem Maria Clara Nascimento diz não perder uma revisão. "Eu sempre me inscrevo nessas aulas, porque quero muito entrar na universidade e esta é a minha grande chance. Além dessas revisões, eu estudo em casa com o meu material ou com o que consigo pegar na internet", explica. PRÉ-ENEM - A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) lançou, na manhã de ontem, a campanha "Pré-Enem Seduc: reta final", que marca a intensificação das ações e o lançamento de novos serviços para quem vai fazer o Enem. Entre as novidades está o Passe Livre Enem, pelo qual a Seduc vai garantir a passagem de ônibus para os alunos do 3º ano da rede pública estadual, residentes em Teresina. "Os alunos da rede pública que irão prestar Enem vão poder se deslocar para o local de provas com um passe que será entregue dias antes. Esta é uma forma de evitar que eles se atrasem ou deixem de fazer as provas por falta de condições", explica o superintendente de Ensino Médio da Seduc, Ellen Gera. Para os estudantes do interior, a Seduc vai garantir ônibus das cidades onde não haverá pontos de aplicação para os municípios onde serão realizadas as provas do Enem. "Cada escola terá um cartaz informando de onde sairão os ônibus e quais os horários", completou o superintendente. Ellen complementa ainda que as revisões em auditório serão dobradas. Até a véspera da prova, serão quatro edições com dia e local a serem definidos. O canal educação também disponibilizará aulas e simulados comentados, que os alunos poderão ter acesso pelo aplicativo "Seduc/Enem" a ser instalado nos smartphones, tablets e computadores. Além disso, a secretaria informa que fará ainda uma mobilização de alcance estadual, fazendo-se presente em pontos de apoio aos alunos nos principais locais de aplicação das provas, na quais todas as 21 Gerências Regionais de Educação (GREs) participarão. Podendo o aluno se informar no Plantão Tira Dúvidas, destinado aos alunos, entre os dias de aplicação das provas. O Pré-Enem Seduc já conta com outras ações para reforçar o aprendizado para o Exame. A primeira delas é o Preparatório Enem promovido pelo Canal Educação. São aulas ministradas aos sábados e domingos nas mais de 280 salas em todo o Estado que podem receber o curso via satélite. Outra ação são as revisões que estão acontecendo na capital e no interior. Elas se encerram com o Corujão da Vitória, quando os alunos vão virar a noite revisando os assuntos para as provas.