O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí (Setrans-PI), concluiu as obras de pavimentação asfáltica em três importantes trechos de rodovias estaduais, nos municípios de Cocal, Santa Filomena e Regeneração.

As obras consistem na implantação da pavimentação asfáltica, em Tratamento Superficial Duplo (TSD), totalizando investimentos de cerca de R$ 111 milhões, em mais de 148 quilômetros de rodovias.

O secretário de Estado dos Transportes, Guilhermano Pires, falou da importância das obras para o desenvolvimento do estado. "Estamos executando obras de mobilidade urbana em todas as regiões do Piauí, tanto nas áreas urbanas, quanto nas rodovias que ligam nossas cidades. Essas obras têm como objetivo melhorar a infraestrutura das nossas estradas, beneficiando não só condutores, como também quem mora nas áreas urbanas, sobretudo pela melhoria significativa na qualidade de vida e do incremento na produção e economia local", destacou o gestor.

Em Regeneração, foram concluídas as obras do Contorno Rodoviário (Rodoanel de Regeneração), no trecho que vai do entroncamento com a PI - 236 até a sede do município, totalizando 7,042km. A obra custou R$ 3.040.418,14 com recursos de operação de credito Prodesenvolvimento II e do Governo do Estado do Piauí, por meio da Setrans-PI.

No município de Cocal, foram executadas as obras de pavimentação da ligação do povoado Campestre (Cocal-PI) à divisa com o estado do Ceará (CE-240), numa extensão de 11,50km. No total, foram investidos 5.894.00,96 com recursos do Governo do Estado do Piauí, por meio da Setrans-PI.

Já em Santa Filomena, foram finalizadas as obras de pavimentação de cerca de 14 quilômetros, de um total de 130 quilômetros, compreendidos entre as divisas Piauí/Bahia, Piauí/Maranhão e o sub-trecho que vai do entroncamento da BR-135 (Gilbués) até o entroncamento da PI-254 (Santa Filomena). No total, foram investidos recursos da ordem de 102.033.615,29 provenientes de convênio entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e o Governo do Estado do Piauí, por meio da Setrans-PI.

A previsão é de que o governo inaugure as obras, oficialmente, no mês de outubro de 2016.