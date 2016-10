04/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Barça tem o seu pior começo no Espanhol dos últimos 11 anos



Divulgação DERROTA para o Celta complicou início de campanha do Barcelona





Com Messi sofrendo problemas físicos, e Neymar e Suárez sem alcançar o mesmo brilho de antes, o Barcelona vive um começo de temporada atípico. A campanha irregular no Campeonato Espanhol, agravada pela derrota por 4 a 3 para o Celta de Vigo, no último domingo, vem preocupando os torcedores, em uma sensação que o clube não vivia há muito tempo: este é o pior começo no Espanhol desde a temporada 2005/06. Com 13 pontos conquistados em sete partidas no torneio nacional, o Barcelona ocupa a quarta colocação do torneio e só não viu o rival Real Madrid abrir quatro pontos na liderança por conta de um tropeço diante do Eibar. O time blaugrana não tinha números tão ruins nas primeiras sete rodadas há 11 anos, quando o Barça de Ronaldinho, ainda na era Rijkaard, conquistou apenas 10 pontos, com duas vitórias e quatro empates. Entretanto, o retrospecto mostra que a recuperação é possível. Naquela temporada, R10 e cia. fizeram história ao conquistar o "doblete": levaram o Campeonato Espanhol - com 12 pontos de vantagem para o rival Real Madrid - e a Liga dos Campeões, vencendo o Arsenal na final e encerrando um jejum de 14 anos. O Barcelona abriu a temporada, em agosto, sendo campeão da Supercopa da Espanha após duas vitórias sobre o Sevilla (3 a 0 e 2 a 0). Depois, emplacou vitórias sobre o Betis, por 6 a 2, e Ahtletic Biblao, 1 a 0, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. O primeiro revés foi surpreendente, contra o Alavés, no Camp Nou, por 2 a 1. A sequência no torneio foram vitória sobre o Leganes (5 a 1), empate com o Atlético de Madrid (1 a 1) e triunfo sobre o Sporting Gijón (5 a 0). Na Liga dos Campeões, o goleou o Celtic por 7 a 0, na estreia, e sofreu para vencer o Borussia Mönchengladbach, por 2 a 1, nesta semana.