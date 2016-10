Dados do programa de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revelam que, nos dois primeiros dias do mês de outubro, o Piauí registrou 102 focos de incêndio. Na lista das últimas 48 horas (entre os dias 1º e 2/10), o Piauí ficou entre os cinco estados do Brasil com mais registros, ficando atrás de Rondônia (110), Mato Grosso do Sul (11), Mato Grosso (145) e Maranhão (246). Alagoas foi o Estado que registrou menos, apenas um foco.

Os primeiros dias de outubro com o menor número de queimadas foram registrado em 2014, só 45 focos. Entre 1º de janeiro e 2 de outubro de 2016, o Piauí registrou 4389 focos de queimadas, uma redução de 54% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que já havia registrado 9655 focos. 2012 foi o ano com menos registros em nove meses, 11507 focos.

O balanço aponta, ainda, que em 2016 o mês recorde de queimadas no Piauí foi agosto: total de 1647. Julho alcançou 754 focos de incêndio e junho 153. Em todo ano o número de ocorrências de incêndios no Estado totaliza 3226.

O monitoramento feito pelo INPE detecta as queimas através de imagens via satélite e os dados são atualizados diariamente, sete vezes ao dia. O sistema de detectação de incêndios compara os números de focos de queimadas desde 2007 e também é utilizado como fonte do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Vale lembrar que o Artigo 250 do Código Penal prevê reclusão de três a seis meses, além de pagamento de multa, para quem provoca queimadas em ambiente aberto.

Na tarde de ontem, o fogo tomou de conta da vegetação de um terreno particular localizado na Rua Gonçalves Ledo, bairro Real Copagri, zona Norte de Teresina. De acordo com o comerciante Valdimir Alves de Sousa, que trabalha vizinho ao terreno, o acumulo de entulho no local deve ter facilitado a queimada.

"Apesar de o terreno estar murado vários carroceiros insistem em jogar entulho por cima. Isso, aliada a existência do mato seco no local, torna o ambiente perfeito para a queimada. Acredito que dessa vez alguém passou, jogou uma bituca de cigarro ou fósforo e provocou o incêndio. O fogo começou a cerca de 30 minutos, liguei para o Corpo de Bombeiros e estou aguardando. A fumaça, além de agravar os problemas de saúde de quem mora aqui ainda prejudica quem trabalha" comentou, acrescentando que ao lado do terreno funciona um Centro de Distribuição dos Correios.

O estado está vivendo o ápice do período conhecido como B-R-O-BRÓ, que ocorre entre os meses de setembro e dezembro. Durante o período o Piauí costuma registrar as temperaturas mais altas do país, além de baixos índices de umidade relativa do ar. A umidade em todo o estado hoje deve ser de 25%, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

ANO MAIS QUENTE- No início do ano, a agência espacial Nasa e a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), dos Estados Unidos, anunciaram que o ano de 2015 foi, de longe, o mais quente no planeta desde que começaram os registros de temperatura no final do século 19, superando claramente o recorde de 2014. Para todo o ano de 2015, a temperatura média da Terra e dos oceanos foi 0,90°C acima da média do século 20, a mais alta já registrada desde 1880.

E o levantamento de queimadas do Inpe reitera isso. Só nos dois primeiros dias de outubro, foram registrados 516 focos de queimadas em todo o Piauí, o maior registro dos últimos sete anos.