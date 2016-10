A eleição para prefeito em São Paulo foi decidida no primeiro turno, com a vitória de João Doria (PSDB), mas em 55 cidades pelo Brasil, a disputa permanece em aberto. No total, 18 capitais vão ter segundo turno. Casos de Aracaju-SE, Belém-PA, Belo Horizonte-MG, Campo Grande-MS, Cuiabá-MT, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Macapá-AM, Maceió-AL, Manaus-AM, Porto Alegre-RS, Porto Velho-RO, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, São Luís-MA e Vitória-ES.

Em três capitais, o atual prefeito ficou em terceiro e não terá chance de reeleição. Em Curitiba, Gustavo Fruet (PDT) perdeu para Rafael Greca (PMN), que teve 38,38% (356.539 votos), e Ney Leprevost (PSD), com 23,66% (219.727). Já em Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) foi o primeiro colocado com 34,57% (147 694) seguido por Rose Modesto (PSDB), que somou 26,62% (113.738) O atual prefeito, Alcides Bernal (PP), ficou na terceira colocação. Já em Aracaju, o prefeito João Alves (DEM) viu uma disputa acirrada entre Edvaldo Nogueira (PC do B) e Valadares Filho (PSB). Edvaldo teve 38,76% (99.815) contra 38,09% (98.071) de Valadares. Uma diferença de apenas 1.744 votos.

Por outro lado, em oito capitais, o prefeito atual vai para o segundo turno e em todas ele acabou na frente no domingo. Em Recife, Geraldo Julio (PSB) quase venceu no primeiro turno. Ele somou 49,34% dos votos (430.997) contra João Paulo (PT), que teve 23,76% (207.529). Já em Belém a disputa foi marcada pelo equilíbrio. O prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB) ficou com 31,02% dos votos (241.166) contra Edmilson (PSOL), que teve 29,50% (229 343).

Em Fortaleza, a disputa será entre o prefeito Roberto Claudio (PDT), que teve 40,81% dos votos (524.973) e o Capitão Wagner (PR), que somou 31,15% dos votos (400.802). Em Macapá, Clécio (Rede) teve 44,59% (95.129) e tenta a reeleição contra Gilvam Borges (PMDB), que conquistou 26,37% (56.256) dos votos.

Na capital alagoana, Maceió, o prefeito Rui Palmeira (PSDB) teve 46,86% (197.134) e seu opositor será Cícero Almeida (PMDB), ficou com 24,73% (104.036) dos votos. Em Manaus, Artur Neto (PSDB) tenta se manter no cargo após conquistar 35,17% (364.487) dos votos no primeiro turno, seguido por Marcelo Ramos (PR), com 24,86% (257.698).

Em São Luís, a disputa no dia 30 de outubro será entre o prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), que somou 45,66% (239 737), e Eduardo Braide (PMN), que teve 21,34% (112.041) dos votos. Quanto a Vitória, a disputa está entre o prefeito Luciano (PPS) e Amaro Neto (SD). O atual mandatário teve 43,82% (81.315) contra 35,32% (65.554) do seu opositor.

Na cidade de Belo Horizonte, um fato curioso é que a disputa no segundo turno será entre dois candidatos ligados ao mundo do futebol. João Leite (PSDB), primeiro colocado no primeiro turno com 33,40% (395.952) é ex-goleiro do Atlético-MG, clube que seu opositor, Alexandre Kalil (PHS) já presidiu. O ex-dirigente vai para o segundo turno com 26,56% (314.845) dos votos.

No Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella (PRB) acabou o primeiro turno na frente, com 27,78% (842.201) e enfrentará Marcelo Freixo (PSOL), que somou 18,26% (553.424) dos votos. Em Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), com 34,15% (98.051) votos enfrentará Angela Amin, que contou com 24,57% (60.959) dos votos da capital catarinense.

Em Goiânia, o experiente Iris Rezende, com 82 anos, foi o mais votado no primeiro turno e enfrentará Vanderlan (PSB). Iris, que já foi prefeito da cidade e ministro no governo Sarney e FHC, teve 40,47% (277.074) dos votos, enquanto Vanderlan apareceu com 31,84% (217.981) votos. Na capital gaúcha, Nelson Marchezan Junior (PSDB) teve 29,84% (213.646) dos votos em Porto Alegre e disputará o segundo turno com Sebastião Melo (PMDB), que somou 25,93% (185.655).